Von Peter Fuhrmann

Er war der erste und prominenteste Künstler, der während des Putsches im August des vergangenen Jahres wagemutig in sein Heimatland eilte, um mitzuhelfen zu verhindern, daß sich der Prozeß der Demokratisierung wieder umkehre. Und gleichermaßen solidarisierte er sich nun mit sieben führenden russischen Intellektuellen in einem geharnischten Protestschreiben an Präsident Boris Jelzin, der mit seiner „gegen das Volk gerichteten“ Kulturpolitik einen „rüden Ausverkauf der russischen Kunst“ betreibe. Der Cellist und Dirigent Mstislaw Rostropowitsch, dem nach der Ausbürgerung erst kürzlich die russische Staatsangehörigkeit wieder zuerkannt wurde, ist ein Patriot, und er weiß, welchen Schaden der Bolschewismus dem Land in seinen 74 Jahren zugefügt hat – weiß aber auch, daß das administrative Kommandosystem, wonach die jeweilige Kunstdoktrin von ideologisch eingeschworenen, oft nur im Hintergrund agierenden Funktionären ausgebrütet und verfügt wird, in Rußland noch keineswegs überwunden und außer Kraft ist. An ihm hatten schon die Komponisten Sergej Prokofjew und Dmitrij Schostakowitsch schwer zu tragen. Und daran ist zu erinnern, wenn heute wieder von ihrer oder der „sowjetischen“ Musik die Rede ist.

Denn radikal und kompromißlos sind alle gewesen, die in der Geschichte der Kommunistischen Partei der UdSSR das (kulturpolitische) Sagen hatten: der Revolutionär und Gründer Lenin, der noch befand, die Kunst gehöre dem Volk, Avantgardismus wie experimentelles Umstürzlertum seien Charaktermerkmale des bolschewistischen Künstlers; dann Stalin, der freilich keine Toleranz mehr gewährte und jeder künstlerischen Freizügigkeit ein Ende bereitete; dessen Kommandant Andrej Shdanow, der sich 1948 nicht scheute, in seiner Eröffnungsrede zur „Beratung“ der Musikschaffenden neben Nikolaj Jakowlewitsch Mjaskowskij und Aram Khatschaturian auch Prokofjew und Schostakowitsch mit der infamen Wortschöpfung „antivolkstümlicher Formalismus“ zu belegen und anzuprangern, ohne allerdings die Frage zuzulassen, was denn wohl darunter zu verstehen sei; nicht zuletzt eine dubiose Figur der jüngeren Zeit, der Komponist Tichon Chrennikow, omnipotenter Funktionär schon von Stalins Gnaden, der dessen verwegenen Postulaten den Weg ebnete und besonders heftig gegen die krassen „Auswüchse“ Prokofjews und Schostakowitschs zu Felde zog, seit 1957 erster Sekretär des Komponistenverbandes der UdSSR und damit auch oberste Instanz für die Kunst- und Kulturpolitik auch in der ehemaligen DDR. Nach der fatalen Zurechtweisung in der Prawda 1948 hatten sich sowohl Prokofjew wie Schostakowitsch bis zur Selbstanklage erniedrigt, um sich den Idealen „sozialistischer“ Kunstauffassung zu beugen. Schostakowitsch scheint das Verdikt beherzigt zu haben: „Ich selbst bin, wie man so sagt, nicht frei von der Sünde, in meinem Schaffen unter dem Einfluß gewisser westlicher Stömungen formalistische Fehler gemacht zu haben“ – ein verhängnisvoller Irrtum, der kompositorisch nicht wieder wettgemacht werden konnte; die Ächtung indes als „antivolkstümlich“ oder als „faschistischer Vertreter der Dekadenz“ bedurfte der Rehabilitation. Da sie aus praktischen Gründen in der Heimat kaum möglich war, vollzog sie sich beinahe spektakulär hierzulande: 1985 in einem von der Stadt Duisburg und deren Kulturdezernenten Konrad Schilling in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens veranstalteten, von einem mehrtägigen Symposion an der Kölner Universität flankierten Schostakowitsch-Festival; 1990/91 (zum hundertsten Geburtstag) in einem quantitativ noch aufwendigerem Prokofjew-Memorial. Gleich bei dessen Eröffnung enthüllte der Komponist Alfred Schnittke in seiner Rede Abenteuerliches über den geheimgehaltenen Tod Prokofjews – nämlich am gleichen Tag wie Stalin: 5. März 1953 – sowie Kuriositäten über die (zeitlich parallele) Beisetzung. Er räumte vor allem mit Mißverständnissen auf: Das Schicksal Prokofjews wie Schostakowitschs lehre uns, daß ein Nachgeben dem Leben gegenüber in einzelnen Fällen doch die falsche Entscheidung sei; einige (nach 1948 entstandene) Werke dokumentierten nichts anderes als die erzwungene Selbstvernichtung eines genialen Künstlers, der versucht habe, einfacher zu schreiben, um dem Volke näherzukommen – aber da sei mindestens das Wort „Volk“ falsch.

Sergej Sergejewitsch Prokofjew: am 23. April 1891 in Sonzowka in der Ukraine geboren, musikalisch mit polternden Rhythmen und ohrenbetäubenden Bruitismen schon früh als „Bürgerschreck“ hervorgetreten, von den Machthabern der Oktoberrevolution gehätschelt, erfolgsverwöhnt, gleichwohl (noch 1918) in den Westen emigriert, nach mehreren Besuchen 1936 als „Russe mit Leib und Seele“ zurückgekehrt, zwischen Verunglimpfung und Anpassung lavierend, gefeiert als Dirigent und Pianist, aber auch als Komponist von Stalin-Kantaten, Massenliedern, Revolutionsoratorien, Balletten, Opern, Symphonien, Konzerten, Filmmusik.

Dmitrij Dmitrijewitsch Schostakowitsch: am 25. September 1906 in St. Petersburg geboren, erste Kompositionsversuche unter dem Einfluß Bruckners, Tschaikowskijs und Prokofjews, später von Schönberg, Strawinsky, Hindemith sowie vom Jazz beeindruckt, jugendliches Feuer, frappierende Mühelosigkeit beim Komponieren, Ausschau in alle Richtungen, Verführung zu allerlei Experimenten, aber ohne Scheu vor Experimenten, seit 1960 Mitglied der KPdSU, am 9. August 1975 an einem Herzinfarkt gestorben.

Musik aus einem Staat, den es nicht mehr gibt. Musik, die der Komponist Pierre Boulez als „drittklassig“ desavouierte – weil eben ihre Urheber sich den ideologischen Anforderungen eines staatlichen Parteiapparates unterwarfen. Eine umgekehrt „entartete“ Kunst, die es verdiente, daß man sie vergäße? Doch wohl nicht.

In Oper und Konzert, vor allem in der Schallplattenproduktion zeigt sich eher eine gegenläufige Tendenz: Die Werke beider Komponisten erweisen sich, nachdem der Kommunismus zu Grabe getragen worden ist, als zugänglicher denn je. Da und dort lassen sich dank ideologiefreier Betrachtung sogar ironische oder kritische Anspielungen auf die inquisitorische Gängelung durch Parteibonzen ausmachen.