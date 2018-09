Rollende Hamburger

Wie die Schweizer Presse berichtet, wird das Land bald um eine große Errungenschaft reicher sein: um zwei rollende Fast-food-Restaurants – „eine Weltpremiere auf Schweizer Schienen“. Der Hamburger-Konzern McDonald’s hat von den Schweizerischen Bundesbahnen die Erlaubnis erhalten, zwei sogenannte Familienspeisewagen zu führen, auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. Die beiden Waggons sind bereits umgebaut, bunt bemalt und mit überdimensionalen Firmenschriftzügen versehen; sie werden vom 31. Mai an auf den Strecken Basel – Genf und Genf-Brig zum Einsatz kommen. Angeboten werden die üblichen McDonald’s-Produkte. Sollte sich diese Idee durchsetzen, wird sich der Schienenverkehr, von Auto und Flugzeug ohnehin hart bedrängt, bald in noch gigantischere Verteidigungsschlachten verstrickt sehen. Erinnern wir uns: Die Ankunft von McDonald’s in Moskau läutete den Untergang des sowjetischen Imperiums ein; tatsächlich verabschiedete es sich weder mit einem Knall noch mit einem Winseln, sondern mit einem dumpfen Schmatzen (wie wenn jemand herzhaft in einen Big Mac zu beißen versucht). Jetzt, so lauten die Nachrichten, wird McDonald’s sogar in China seine Speiselokale eröffnen dürfen; man kann ohne Mühe voraussagen, daß die Führung in Beijing damit nicht nur den eigenen Erben bestimmt, sondern ihm auch noch das Plastikspießchen in die Hand gedrückt hat (Messer gibt es bei McDonald’s ja nicht). Daher sollten wir uns über das Schicksal des europäischen Eisenbahnwesens – einer der letzten großen bürokratischen Diktaturen der Welt – keinerlei Täuschungen hingeben. Die Schiene ist dem Tode nah.

Königin im Knast

Einst war sie die Königin von New York. Kein Besucher konnte sich dem Charme von Leona Helmsley entziehen, wenn sie über wallendem Busen ihr Zepter schwang und für den Hotelpalast ihres Harry warb: „Hier“, so verkündete sie in unzähligen Werbespots, „steht die Königin höchstpersönlich Wache.“ Die goldenen achtziger Jahre, sie sind vorbei. Und unter den Goldgräbern ist kaum jemand so tief gefallen wie Leona, die Hotelmilliardärin. Im März wurde die 71jährige wegen Steuerhinterziehung zu vier Jahren Haft verurteilt. Und die hat sie nun angetreten. Mit Stil, man muß es ihr lassen: Im eigenen Privatjet düste sie bis vor die vergitterte Pforte. Auch hatte sich ihre Wärterin schon über eine Beschäftigungstherapie für Leona Gedanken gemacht: Mit ihrer Ausbildung in Hotelmanagement eigne sie sich zum Wischen und Waschen ganz vorzüglich. „Von der Pieke auf“ – dies ist immer Leonas Leitspruch gewesen.