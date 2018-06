Grün oder nicht grün – das sei nicht die Frage: „Aber“, so rief ein Bürgerrechtler verzweifelt am vergangenen Wochenende in dem viel zu engen Konferenzsaal der Ostberliner Akademie der Künste, „das Problem heißt doch: Wie?“ Zwei Tage und eine Nacht lang stritt das Bündnis 90 in Berlin um die Bedingungen, unter denen die parteipolitischen Erben der DDR-Opposition die Vereinigung mit den westdeutschen Grünen wagen könnten.