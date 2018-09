Nicht nur für Wanderer hat Alexander Frey sein Buch mit dem schlichten Titel „Harz“ (Artemis & Winkler Verlag, München 1992; 42,– DM) geschrieben, aber auch für sie. Der 360 Seiten starke, mit siebzehn Farbtafeln, 22 Stadtplänen, Karten und Grundrissen versehene informative Band enthält neben Tips für Naturliebhaber und Kunstfreunde auch geheimnisvolle Geschichten über Hexentanzplatz und Teufelsmauer, über Sagen und Legenden. Ein Serviceteil rundet das sachkundig geschriebene Buch über das nun wieder grenzenlose deutsche Mittelgebirge ab.

Hanseatische Zurückhaltung zeigt sich nur in den knapp gehaltenen Texten, ansonsten wird in dem soeben erschienenen Buch „Hamburg Superlativ“ (Wolfgang E. Buss Verlag, Hamburg 1992; 24,80 DM) bewiesen, daß auch die Hamburger unbescheidene Spitzenleistungen bringen. Ein Autorinnenteam hat 932 Bestleistungen zusammengetragen: So ist zum Beispiel zu erfahren, daß die Hansestadt die größte freitragende Bahnhofshalle Deutschlands vorweisen kann und daß die Hamburger die fleißigsten Kinogänger der Bundesrepublik sind.

Für die USA (inklusive Südkanada) hat der Kartographische Verlag Busche in Dortmund kürzlich ein Aral Auto-Reisebuch herausgebracht (684 S., 49,80 DM). In bewährter Weise werden neben den Karten die wichtigsten Orte und ihre Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Außerdem enthält der übersichtlich gegliederte Führer Beschreibungen von 24 Metropolen.

Dem Photosafaritouristen bietet der „Reiseführer Natur Ostafrika“ von Horst und Wally Hagen (BLV Verlagsgesellschaft, München; 245 S., 44,–DM) ausführliche Natur- und Wegebeschreibungen. Insbesondere die Parks und Reservate Kenias, Tanzanias und Ugandas werden mit Karten und Photos erschlossen.