Von Hans Harald Bräutigam

In Deutschland wird jedes zehnte neugeborene Mädchen im Laufe seines Lebens an Brustkrebs erkranken. In den reichen Ländern ist das Mammakarzinom zum häufigsten Krebsleiden der Frau geworden – und die Zahl der jährlich neu diagnostizierten Fälle steigt weiter an. Nach Angaben der American Cancer Society nimmt sie jährlich um drei Prozent zu.

Diese zunächst erschreckende Tendenz hat allerdings auch eine positive Seite, denn der Anstieg der Brustkrebsfälle ist mit bedingt durch eine bessere Früherkennung. So wird die hohe Entdeckungsrate in den USA oft als Erfolg intensiver Aufklärung gewertet: Prominente Amerikanerinnen schildern im Fernsehen unverblümt ihre Krankheitsgeschichte und versäumen dabei nie zu erklären, daß sie ihre Heilung der Früherkennung verdanken.

In Deutschland werden seit 1970 jährliche Vorsorgetests kostenlos angeboten. Dennoch ist der Erfolg bescheiden: So haben 1988 mehr als sieben Millionen Frauen an der Untersuchung teilgenommen. Bei 80 000 Verdachtsfällen wurden schließlich 2479 Krebserkrankungen bestätigt. Ob diese Zahl wirklich verstärkten ärztlichen Bemühungen zu verdanken ist oder einfach auf das Konto der Tatsache geht, daß meistens die Frauen selbst den Brustknoten fühlen, sei dahingestellt.

Unbestritten ist jedenfalls, daß die Wucherungen überwiegend erst dann gefunden werden, wenn sie ertastbar sind. Die vielbeschworene Durchleuchtung hingegen, die Mammographie, hat in der Bundesrepublik, beispielsweise im Vergleich zu Schweden, enttäuschend wenig gebracht. Dies liegt weniger an prinzipiellen Schwächen der Methode als an Mängeln in der Praxis. Denn nicht alle Ärzte erkennen beginnende Geschwulste mit der wünschenswerten Sicherheit So sind Mammographieprogramme in großen, routinierten Zentren erfolgreicher als die Anstrengungen von Medizinern, die nur selten zur Vorsorge konsultiert werden.

Der zweifellos vorhandene Anstieg der Krebsfälle ist – neben der größeren diagnostischen Aktivität – durch eine Vielzahl weiterer Faktoren bestimmt. So spielen das wachsende Durchschnittsalter der Bevölkerung, aber auch Veränderungen unseres Lebensstils eine wichtige Rolle. Rauchen und fettreiche Ernährung gelten als Risikofaktoren, aber wahrscheinlich noch wichtiger ist die heute bedeutend längere Phase der Östrogeneinwirkung auf den weiblichen Körper. Denn mehr als die Hälfte der Brustkrebse sind östrogenabhängig und beziehen durch die Hormone ihr Wachstumssignal.

Frauen, bei denen die Regelblutung früh einsetzt, die keine oder erst spät Kinder gebären, nicht stillen, tragen ein erhöhtes Krebsrisiko. Der Verdacht drängt sich auf, daß die Empfängnisverhütung hier ihren Tribut fordert. Wichtig zu wissen ist jedoch, daß nicht die moderne Pille mit ihren sehr geringen Östrogenmengen daran schuld ist, sondern der durch jede Verhütung erzielte und gewünschte längere Abstand zwischen den Schwangerschaften. Denn während ein Kind heranwächst, werden im Körper der Mutter viel weniger Östrogene produziert. Es wäre aber völlig falsch, nun die Empfängnisverhütung zu verteufeln: Schwangerschaften gefährden eine Frau ebenfalls.