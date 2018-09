Wenn mir heute ein Schüler etwas ganz Dilettantisches vorlegt, voller Fehler, und sagt, das sei sein Konzept, er wolle „falsche Musik“ schreiben, dann muß ich kapitulieren und es hinnehmen. Es gibt schon lange keinen verbindlichen Stil mehr. Richtiges und Falsches gab es noch in der Zwölftonmusik. Seither ist Musik nur noch nach den Parametern zu messen, die sie sich selbst setzt, und das macht ihre Bewertung schwierig und immer subjektiver.

Der Komponist Georg Katzer im FAZ-Magazin vom 8. Mai 1992

Wallfahrt verpaßt

Mit Bedauern müssen wir bekanntgeben, daß wir den Brief Herrn Valko Stefans, Pater-Stefan-Str. 22, A-6330 Kufstein/Tirol, der uns zur Traditionellen Slowakischen National-Wallfahrt in Altötting/Bayern, welche sich am 25. April dieses Jahres ereignet hat, einlädt, leider erst jetzt unter den Papierbergen unserer laufenden Korrespondenz gefunden haben. Anlaß des Wallfahrtens war, wie uns Herr Stefan mitteilt, „der 45. Jahrestag der Ermordung des Slowakischen Präsidenten und Märtyrers Monsignore Dr. Josef Tiso“, der „von Tschecho-Bolschewiken“ heimtückisch aus dem Leben befördert wurde. Die Wallfahrt begann, wie wir aus dem Schreiben erfahren, um 11 Uhr in der Basilika St. Anna mit der Heiligen Messe, an die sich ein Fürbeten für die Seligsprechung des Märtyrers Tiso und die Erreichung der Staatlichen Selbständigkeit für die Slowakei anschloß, und endete nach der Mittagspause mit einer Andachtsfeier am Tyllplatz sowie einem Bunten Kulturprogramm (versch. Volkstänze und Gesänge). „Zum Filmen und Berichten“ hatte Herr Stefan die „ARD und ZDF, sowie sämtliche 3. Programme, des Deutschen Fernsehens“ herzlichst eingeladen – was uns mit der Hoffnung erfüllt, die verpaßte Feier doch noch nachholen zu können. Wir wünschen sämtlichen Pilgern und Fernsehleuten nachträglich herzlichst Hals- und Kreuzbruch und uns übrigens Sieg und Heil sowie der Slowakei die längst fällige Seligsprechung – und erwarten ungeduldigst die Berichte des Deutschen Fernsehens sowie sämtlicher 3. Programme, Märtyrer eingeschlossen.

Die Heide lebt

Das deutsche Dorf ist ein Abgrund des Geistes, und zumal in der norddeutschen Tiefebene (Ödnis, Kuh, Nebel, Heide) für einen anspruchslosen Lebenslauf (Ödnis, Kuh, Nebel, Heide) wie geschaffen. Storm (Th.) hin, Schmidt (A.) her. Der norddeutsche Tiefebner träumt vorm Fernseher oder von der Toscana oder prescht mit seinem Popel Turbo durch die Heide, daß es im Ozonloch kracht. Deshalb freut es uns ehrlich, auf ein veritables Kulturereignis in der Südheide hinweisen zu können. In Eschede findet vom 18. bis zum 21. Juni das „Heide(n)spektakel“ statt. In diesem Jahr u.a. mit einem „Dialog der Seele mit ihrem Schatten“ für das Cello (von Dimitri Terzakis) in der örtlichen Turnhalle, einer Skulpturenausstellung der Bühnengestalterin Rosalie im Kuhstall, einer von „aleatorischer Freizügigkeit“ durchwehten Uraufführung der 6. Symphonie von Josef Tal, dem jüngsten Tabori aus der Wiener Burg, einer Wolfgang-Bauer-Lesung und -Ausstellung in der Windmühle und vielen anderen Denkwürdigkeiten. Wer dabeisein will, schreibe an das Heide(n)spektakel, Postfach 62, 3106 Eschede. Eschede, zwischen Mellendorf, Schwarmstedt und Bargfeld gelegen, ist auch mit der Bundesbahn erreichbar.

Der Turm soll her!

Klar, das weiß jeder: daß, wenn das Geld knapp ist, gespart werden muß. Sparen ist eine Tugend, mit dem Geld um sich werfen eine Sünde, besonders mit dem Geld der Bürger. Doch das haben sich der Stuttgarter Gemeinderat und die Landschaftsplaner für die IGA ’93 doch gar nicht zuschulden kommen lassen, ganz im Gegenteil! Die Internationale Gartenbau-Ausstellung kostet, was sie, wie beschlossen, kosten darf, keine Mark mehr. Doch nun soll sie weniger kosten. Der Sparappell des Oberbürgermeisters ist den Stadtverordneten so in die Köpfe gefahren, daß sie die einzige architektonische Attraktion – eine von internationaler Einzigartigkeit – preisgegeben haben: den vierzig Meter hohen Aussichtsturm auf dem Killesberg: ein filigranes Wunderwerk der Ingenieurbaukunst, eine nichts als Vergnügen verheißende Freundschaftsgeste an die Umgebung. Der Turm, von dem berühmten Jörg Schlaich entworfen: eine an einem Mittelpylon hängende, einer Fischreuse ähnliche Seilnetzkonstruktion, darin zwei weit ausschwingende Wendeltreppen und vier Aussichtsplattformen. Aber nun werden den 260 IGA-Millionen ausgerechnet die zwei für den Turm gespart. Was bleibt? Die Hoffnung auf den Stuttgarter Verschönerungsverein und die Spender und die Sponsoren, die er gewinnt. Vielleicht hätte er es leichter, wenn er die Gabe mit handgroßen Modellen belohnte – für die Spendabelsten aus Gold? Der Turm soll her!