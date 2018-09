Aus großer Fernseh-Not rufen wir hinauf zum Fußballgott Sepp Herberger: Die Sportschau ist tot, mitten aus dem Leben gerissen, mit 31 Jahren. Zwar gilt noch des Alten erstes Gebot („Der Ball ist rund“), das zweite aber nimmermehr: Ein Spiel dauert nur noch 90 Sekunden oder so lang, wie uns Leo Kirch und die Axel Springer AG zugucken lassen. Ihnen gehören jetzt die Erstübertragungsrechte am Rasenschach; das Original erhält Sat 1. Und wir sitzen bei der ARD mit den Abfällen am Katzentisch.

Aber was ist da eigentlich hingeschieden? So lau, so immergleich, so langatmig haben uns Heribert F. & Co. Beine, Bälle, Sensationen angekündigt, als handle es sich um Wasserstandsmeldungen. Aber dann krachten die Torlatten! Es begannen Fünfminutentragödien, Heldenspiele und Zweiakter mit Hackentrick. Wir verwandelten uns in die klassenlose Männergesellschaft: zölibatär, fern der Welt, voller Demut. Sancta Simplicitas, heilige Tor-heit. Aus, vorbei, Abpfiff.

O Herberger, gib uns die Sportschau wieder – selbst wenn Bayern München wieder Meister wird. Vorerst aber erklären wir den kommenden Samstag zum Fantrauertag. Die Kirch-Glocken läuten ihn allerseits ein. ill