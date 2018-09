Von Egon Matzner und Joše Mencinger

Die Oktober-Revolution 1917 hat gezeigt, daß eine kommunistische Gesellschaft weder per Revolution noch per Dekret errichtet werden kann. 1989 und die Jahre danach liefern uns die Erkenntnis, daß auch eine kapitalistische Marktwirtschaft nicht per Dekret eingeführt werden kann. Heute ist offensichtlich, daß die politischen Veränderungen in Osteuropa tiefgreifend und permanenter Natur sind; eine Rückkehr des Kommunismus ist auszuschließen. Die größere Gefahr für die Demokratie geht wieder, wie in den zwanziger und dreißiger Jahren, von nationalistisch-autoritären Kräften aus. Ein wichtiger Grund für die Schocktherapie, nämlich den Weg zurück zu zerstören, ist hinfällig geworden. Deshalb ist die Zeit gekommen, den bisherigen Weg zu überprüfen. Dieser Weg ist von dem Stabilisierungsprogramm geprägt, das der Internationale Währungsfonds (IWF) seit Jahrzehnten jenen Mitgliedsländern auferlegt, die aus dem monetären Gleichgewicht geraten sind.

Der Hauptirrtum aller IWF-inspirierten Programme besteht im Glauben, es genüge, Privateigentum einzuführen, Preise freizusetzen, die Währung zu stabilisieren und Konkurrenzmärkte zuzulassen, um eine kapitalistische Marktwirtschaft hervorzubringen. Dabei wird die einfache Tatsache übersehen, daß Märkte soziale Konstrukte sind, die durch gezieltes menschliches Handeln entstehen. Der Nobelpreisträger 1991 für Ökonomie, Ronald Coase, schrieb in einem Essay: „Der Markt muß gemacht werden. Das hat eine lange Geschichte und stellt eine genuine unternehmerische Aufgabe dar.“ Wenn sich eine entsprechende unternehmerische Tätigkeit nicht spontan ergibt, dann, so folgert „Agenda 92“, muß sie durch bewußtes soziales, wenn nötig staatliches Handeln, geschaffen werden.

In der langen Geschichte der kapitalistischen Marktwirtschaft fungieren als Marktmacher jene Wirtschaftstreibenden, die – zu Unrecht oft abwertend – als Zwischenhändler bezeichnet werden, weil sie die Beziehungen zwischen der erzeugenden Firma und dem Käufer herstellen. Es sind Groß- sowie Geld- und Kredithändler oder eine Kombination aus beiden. Märkte, in denen solche Marktmacher agieren, zeichnet die Fähigkeit aus, die Wirtschaftsakteure zu neuer Wertschöpfung und Vermögensbildung anzutreiben. Genau das erwarten letztlich die Menschen im ehemaligen Sowjetblock von der Einführung der Marktwirtschaft. Der bisher beschrittene Weg hat lediglich zu Märkten geführt, auf denen bereits existierendes Vermögen gehandelt wird, sehr oft zu rein spekulativen Zwecken.

Ähnlich verhängnisvoll ist die Vernachlässigung des sozioökonomischen Umfeldes von Märkten. Die IWF-Programme berücksichtigen dieses Umfeld durch drei isolierte Maßnahmenbündel: Abbau von Subventionen, Kontrolle der Geldmenge und Eliminierung des Staatsdefizits sowie der Privatisierung des Staatseigentums.

Die sofortige und radikale Verwirklichung dieser Maßnahmen hat noch nirgendwo den Rückgang von Produktion und Beschäftigung gestoppt – im Gegenteil: Diese Roßkuren erweisen sich als äußerst schädlich. Es entsteht durch den starken Rückgang ein Negativsummenspiel, in dem der Vorteil des einen zu einem weiteren Rückgang der Produktion führen kann statt dem gesellschaftlichen Ganzen zu dienen, wie es der liberalen Gesellschaftstheorie entspräche. (Der Fall, in dem der Käufer eines Staatsbetriebes diesen schließt und auf das Steigen des Immobilienwertes spekuliert, ist bekannt.)

Das bewußte Schaffen eines sozioökonomischen Kontextes ist, wie schon Adam Smith betonte, die genuine Aufgabe des Gesetzgebers. Beim Weg in die Marktwirtschaft geht es dabei um die Schaffung eines Umfelds, das den Wiederaufbau und den Ausbau der allein materiellen Wohlstand schaffenden produktiven Anlagen einer Volkswirtschaft bewirkt. Aus spontanen Prozessen ist der rasche Ausweg aus Negativ- und Nullsummensituationen nicht zu erwarten.