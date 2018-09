Inhalt Seite 1 — Macht der Gewohnheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Frank Thomsen

Evert Kotthaus hatte sich das so schön ausgerechnet: Alle zwei Jahre muß die Bremsflüssigkeit in einem Auto gewechselt werden. Zwar fährt die Hälfte aller Autofahrer munter ohne Wechsel weiter. Bei dreißig Millionen Fahrzeugen auf Deutschlands Straßen fallen dennoch jährlich zehn Millionen Liter gebrauchten Bremssaftes an – giftiger Sonderabfall, der bisher meist verbrannt wird. Die Menge reicht, so meint der Chemiker Kotthaus, um die erste deutsche Anlage zur Wiederaufbereitung alter Bremsflüssigkeit betreiben zu können. Im Mai 1991 gründete er sein kleines Unternehmen mit dem nüchternen Namen Naturwissenschaftlich-Technisches Laboratorium (NTL) in Nordfriesland und begann, von einer Zukunft auf den Malediven zu träumen – finanziert vom Erlös aus seinem Öko-Bremssaft.

Zehn Monate später sind die Malediven wieder weit weg, selbst für einen Lampenschirm im Büro fehlt das Geld. Grund: Statt Millionen Litern Bremsflüssigkeit haben Entsorgungsunternehmen bisher ganze 47 000 Liter nach Ahrenshöft bei Husum geliefert. Hätte das schleswig-holsteinische Umweltministerium die Anlage nicht als abfallwirtschaftliches Pilotprojekt mit 550 000 Mark gefördert, wären die Kreditzinsen Kotthaus längst zum Verhängnis geworden.

Dabei liegt NTL genau im Umwelt-Trend, denn der Verbrauch der Hydraulikflüssigkeit ist hoch. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt die Autoindustrie einen Wechsel etwa alle zwei Jahre. „Bremsflüssigkeit ist ein sehr heikles Thema“, verweist Edelbert Kress vom Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungsverein Dekra auf die ökologischen Folgen des hohen Verbrauchs. Diei Millionen Liter der als Sonderabfall eingestuften Flüssigkeit verschwinden vor allem bei privaten Autobastlern Jahr für Jahr im Hausmüll. Auch Werkstätten ließen die Bremsflüssigkeit jahrzehntelang in die Gullys fließen oder zusammen mit Altölen oder Kühlflüssigkeit als Sondermüll verbrennen. Dabei entstehen kleinere Mengen der gefährlichen Stoffe Cadmium und Borsäure.

Ein erheblicher Teil geht noch heute auf die Reise nach England. Dort bereitet Orthene Chemical seit Jahren Bremsflüssigkeit in Secondhand-Qualität auf und exportiert sie dann in Entwicklungsländer, in denen die strengen deutschen Standards nicht gelten. Für Alberto Curati, Bremsflüssigkeitsexperte bei dem Bremsenspezialisten Alfred Teves GmbH, ist das schlicht „Mülltourismus“.

Ausgerechnet das Umweltbundesamt hält Bremsflüssigkeit dagegen für „wenig umweltbelastend“ und meint, der biologische Abbau über Kläranlagen reiche völlig aus. Allerdings verweist die Behörde in einer internen Ausarbeitung unmißverständlich auf „den Vorrang der Verwertung vor der konventionellen Beseitigung“.

Genau das leistet das von Kotthaus entwickelte Verfahren. „Das Recyclingprodukt ist so gut, daß man es nicht, von neuem unterscheiden kann“, lobt Dieter Klose, Laborleiter der Pentosin-Werke, die Qualität. Der Schmierstoff- und Hydraulikölspezialist Pentosin, der jährlich für knapp zwanzig Millionen Mark Bremsflüssigkeit verkauft, vermarktet den rückgewonnenen Stoff. Bei BMW hat die Öko-Bremsflüssigkeit bereits die Laborerprobung überstanden und kommt jetzt in einen einjährigen Fahrversuch.