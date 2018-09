Von Ursula Bode

Hannover leuchtete. Das kommt ja vor. Blau lag der Maschsee in der Stadt, und Alexander Calders roter „Hellebardier“ – sein monumentales Stabile – war frisch gestrichen und kann nun wieder als Wahrzeichen der Moderne dienen. Ihm gegenüber das Sprengel Museum, strahlend weiß neu eröffnet auf backsteinernem Hügel und zum See hin eher martialisch dekoriert mit einem Betonturm und einer Reihe von Pylonen, die gleichermaßen guten Zwecken dienen: einem Aufzug und künftigen Werbetransparenten. Die Landmarke der Kunst zwischen Erholungsgebiet und Innenstadt ist nun komplett. Und das Museum öffnete sich den Bürgern der Stadt auf jene unaufgeregte und zurückhaltende Weise, die es auch für seinen Bau reklamiert – den ursprünglichen von 1979 und den Anbau, der als zweiter Bauabschnitt von Anfang an geplant war und nun mit einem Aufwand von rund 39 Millionen Mark realisiert wurde: ein Kraftakt für Stadt und Land, wobei letzteres etwa zwei Drittel der Kosten übernahm.

„Einen Lernort fürs Leben“ nannte Dieter Ronte das Museum, und er fand, das Haus biete „eine ungemein interessante Folie für Museumsarbeit und auch für die Bilder“. Es zeige „viel von der 68er-Philosophie, von der Überwindung der Schwellenangst“. Was der Direktor des Sprengel Museums, seit zwei Jahren Nachfolger des ersten Leiters Joachim Büchner, damit sagen wollte, läßt sich vielleicht mit einem Rückblick in die kurze Geschichte des Hauses erklären. Die Institution, die sich zu Recht viel auf ihre Bürgernähe und ihre ideelle wie architektonische Offenheit zugute hält, ist eine Schöpfung der siebziger Jahre. Und nicht zufällig bot der erste Bau der Museumspädagogik und vielfältigen Kulturveranstaltungen ebensoviel Platz wie dem gesamten Kunst-Bestand.

Daß das Sprengel Museum in Hannover so rasch beliebt war, liegt sicher an dieser Konzeption. Doch dem Ruf des Hauses hätten alle allzeit aktionsbereiten Räumlichkeiten wenig genutzt, wenn es nicht auch eine andere Attraktion gegeben hätte: eine Sammlung vor allem der klassischen Moderne von internationalem Rang. Und die verdankt Hannover keineswegs den Anstrengungen wohlmeinender Stadtväter. Es waren der Sammler und Industrielle Bernhard Sprengel und seine Frau Margrit, die Ende der sechziger Jahre dazu den Anstoß gaben, indem sie der Stadt ihre großartige Kollektion stifteten. Was Sprengel zu diesem Anlaß formulierte, klingt heute in seiner Generosität und Schlichtheit genauso eindrucksvoll wie damals: „Ich schenke die Sammlung der Stadt Hannover, in der ich geboren bin und in der ich trotz mancherlei Kriegswirren und Zerstörung ein glückliches Leben führte.“

Man hielt es damals für selbstverständlich, und manches Mitglied des Stadtrats mag es eher lästig gefunden haben: Ein Mann, der sich und seine Familie mit der Kunst der Moderne umgeben hatte, reichte diese weiter – und noch ein paar Millionen Mark dazu – und zwang damit seine zunächst widerstrebende Vaterstadt hartnäckig zu baulichen Investitionen, zu Folgekosten – und zum fortdauernden Einsatz für die Kunst. (Dafür hielt man ihn fünf Jahre lang hin, bis das Haus endlich seinen Namen tragen durfte.) Sprengel starb 1985. Ein Jahr zuvor hatte er dem Haus eine weitere Stiftung aus seinem privaten Besitz überschrieben. Seine Witwe überließ sie nun zur Wiedereröffnung dem Museum, worauf die Werke flugs und ohne Aufheben in die ständige Sammlung integriert wurden.

Mäzene unserer Tage sind häufig Unternehmen oder Stiftungen; sie treten nicht ungern als Sponsoren auf. Auch wenn Privatleute Museen großzügig Dauerleihgaben überlassen, ist das eine andere Form freundschaftlicher Verbundenheit: Sie dient dem Leihgeber und entlastet erst einmal den Museumsankaufsetat. Der liegt beim Sprengel Museum bei etwa 250 000 Mark von der Stadt und etwa noch einmal soviel an Sonderzuweisungen vom Land. (Beide finanzieren zu gleichen Teilen die laufenden Kosten, und beide gaben 1979 ihren Besitz von Kunstwerken des 20. Jahrhunderts ins Haus.) Angesichts dieses Etats muß man das Institut zu seinen Freunden beglückwünschen und sich nicht über die große Zahl von Leihgaben vor allem im Bereich der neueren Kunst wundern.

Das Museum hat einen großen Schritt in die Gegenwart getan, und es inszeniert seine neue Ära im Erweiterungsbau selbstbewußt, wenn auch in unterschiedlich überzeugender Weise. Die räumlichen Möglichkeiten haben sich verdoppelt: mehr als 40 000 Kubikmeter umbauten Raumes, rund 6000 Quadratmeter Fläche, davon zweieinhalbtausend für die Präsentation der Kunst. Die Architekten Ursula und Peter Trint, Köln, sowie Dieter Quast, Heidelberg, führten die fast zwanzig Jahre alte Konzeption eines unprätentiösen, funktionellen Gebäudes weiter. Sie verlängerten den Baukörper im Hauptgeschoß um eine klassische Enfilade von Oberlicht-Sälen und richteten parallel dazu eine große Halle für Wechselausstellungen ein. Ein Vortragssaal kam hinzu – heute Auditorium genannt und für Theater, Performance oder Konzerte gleichermaßen geeignet. Die quer durchs Untergeschoß verlaufende „Museumsstraße“ – samt „Marktplatz“ – dient mehr denn je als Zubringer zu Kabinetten und zur Sammlung der klassischen Moderne und zieht sich nun 120 lange Meter hin. Zwischen Alt- und Neubau entstand eine eher befremdliche weiße Kiste: die schwebend aufgehängte „Box“, immerhin sechs Meter lang, in der sich nach dem Willen des Direktors Kunst in der Stille ereignen soll.