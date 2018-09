Von Wolfgang Veit und Liane Schalatek

Die Hände des Tabakbauern Vicente Fidel sind ledrig und zerfurcht wie der Acker, den sie bearbeiten. Wie Blattrippen liegen die Adern unter der gegerbten Haut, und das Nikotin zieht einen schwarzen Klebefilm darüber, Heftpflaster verdecken die Schnitte der cuchilla, des mondsichelförmigen Erntemessers, mit dem der 72jährige seit dem Morgengrauen Blattpaar um Blattpaar von den Stauden trennt.

Flink, aber nicht hastig, im rhythmischen Fluß eines langen tabaquero-Lebens arbeitet er sich die Reihen entlang. Ein Doppelblatt nach dem anderen legt der Alte auf den ausgestreckten linken Arm, und er lächelt dabei zufrieden. Vicente weiß, daß ihm der Staat seine Ernte abnehmen wird, zum Preis in Höhe eines durchschnittlichen Monatslohns von 200 Pesos (330 Mark) pro quintat, das sind 46 Kilogramm.

Vicente Fidel ist nur einer von rund 14 000 campesinos, Privatbauern, die – neben den Arbeitern der 120 staatlichen Kooperativen – in der westkubanischen Provinz Pinar del Rio von Januar bis April den Tabak ernten, für den die Region weltberühmt ist. Anders als bei der weitgehend mechanisierten Zuckerrohrernte kann das Regierungsunternehmen, der Monopolist Cubatabaco, bei Anbau und Ernte nicht auf die Erfahrung der campesinos verzichten.

Kolumbus erlebte, als er im Oktober 1492 auf Kuba an Land ging, erstmals, was der Mönch Bartolom^ de Las Casas später so beschrieben hat: „Einige trockene Kräuter wurden in ein trockenes Blatt eingeschlagen und zu etwas gerollt, was sehr jenen kleinen Musketen gleicht, welche Knaben am Osterfest aus Papier sich machen, um sie dann an einem Ende zu entzünden ... Diese Patronen oder wie auch immer nennen die Indianer tabacos.“

Die Schilderung Las Casas’, die der kubanische Schriftsteller Guillermo Cabrera Infante in seinem Buch „Rauchzeichen“ anführt, zeigt, daß der Genuß der tabacos kein gesellschaftliches Privileg war. Zwar wetterten die Konquistadoren über das Rauchen als eine „Angewohnheit für Wilde, nicht für Christen“. Dennoch trat das „pflanzliche braune Gold“ dank der Mithilfe der Spanier den Siegeszug um die ganze Welt an.

Auch in vielen Teilen Amerikas und Europas wird heute das Nachtschattengewächs Nicotiana tabacum angebaut, benannt nach dem französischen Sprachgelehrten und Wissenschaftler Jean Nicot. Aus Kuba kommt mit 4300 Tonnen jährlich zwar nur ein Prozent der Weltproduktion. Jedoch wird hier nach wie vor der beste Tabak hergestellt. Und das liegt nicht nur an den ausgefeilten Weiterverarbeitungspraktiken.