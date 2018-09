Inhalt Seite 1 — Blut, das war dann nur mehr Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Fritz-Vannahme

Ludovic wird sterben. Der Siebzehnjährige weiß das, und er weiß auch, daß der Aids-Tod vermutlich schneller sein wird als die französische Justiz. Für den Weg in den Verhandlungssaal im Pariser Justizpalast ist der Schüler schon zu schwach. Unerträglich ist ihm die Vorstellung, dort vor der 16. Strafkammer jenem Mann gegenüberzusitzen, dem er und Tausende von Blutern und Blutempfängern in Frankreich die Schuld an ihrem sicheren Ende geben: Michel Garetta, der von 1984 bis 1991 das staatliche Transfusionszentrum leitete, das Centre national de la transfusion sanguine (CNTS).

Zum ersten Verhandlungstag erscheint der Angeklagte, mit seinem mächtigen Schnauzbart und seiner gepflegten Virilität ein Südfranzose wie aus dem Bilderbuch, im dunklen Zweireiher – und mit der Rosette der Ehrenlegion am Revers. Die hohe Auszeichnung empfing Michel Garetta 1989 vom französischen Präsidenten François Mitterrand, als zumindest die Verantwortlichen und Eingeweihten längst wußten, welcher Skandal diesen Mann bedrohte. Die rote Rosette sticht im Gerichtssaal jedem wie ein Blutfleck ins Auge.

Neben Michel Garetta sind drei Mediziner angeklagt, vom Juni 1983 an wissentlich aidsverseuchte Blutkonserven an Bluter und andere Patienten geliefert zu haben. Dem Leiter des CNTS und seinem Stellvertreter Jean-Pierre Allain, heute Lehrstuhlinhaber für Hämatologie an der Universität Cambridge, wirft die Anklage insbesondere vor, am 26. Juni 1985 Anweisung gegeben zu haben, die infizierten Konserven "bis zur Leerung der Lager" an Krankenhäuser und Fachärzte weiterzureichen. Professor Jacques Roux, damals Generaldirektor für Gesundheit im Sozialministerium, und Doktor Robert Netter, damals Leiter des staatlichen Laboratoire national de la santé, müssen dem Gericht erklären, warum sie vom März 1985 an wider besseren Wissens über die infizierten Konserven Stillschweigen wahrten. Diese Konserven haben bereits über 250 Menschen das Leben gekostet, über 1200 Bluter wurden durch das rettende Blut mit dem Aids-Virus angesteckt.

Kein Prozeß um windige Parteienfinanzierung, kein Verfahren gegen Terroristen und Bombenleger erregt die Franzosen so sehr wie diese Anklage gegen vier Verantwortliche des staatlichen Gesundheitswesens. Entsetzt hat die Franzosen schon der Skandal an sich. Und empört hat sie dann seine juristische Aufarbeitung: Die Staatsanwaltschaft ermittelte nicht etwa aus eigenem Antrieb oder auf Weisung der Behörden, sondern rührte sich erst, als fünf junge Bluter in den Archiven des Gesundheitsministeriums selbst nach den Schuldigen fahndeten. Ihr Anwalt fürchtete aufgrund der schwierigen Beweislage, daß ein Verfahren vor einem Schwurgericht wenig Aussicht hätte. Denn dort müßte ein Verbrechen nachgewiesen werden, dort würde das Schicksal der Opfer womöglich hinter einem Schleier aus Expertise und Gegenexpertise verschwinden.

So geht es vor der 16. Strafkammer von Paris nur um ein mögliches Vergehen der Angeklagten. Garetta, Allain, Roux und Netter droht eine Gefängnisstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren und eine Geldstrafe von höchstens 150 000 Mark. Eine kalte Wut überkommt die Opfer, diese lebenden Toten, die sich im viel zu kleinen Saal auf den hinteren Bänken drängen, wo gegen die vier Angeklagten allein wegen unterlassener Hilfeleistung und "Weitergabe einer verdorbenen Ware" verhandelt wird.

"Ist denn Blut eine Ware?" empört sich vor Gericht die junge Anwältin Sabine Paugam, die einen Schriftsteller vertritt, der sein Leiden mit schwankendem Schritt die endlosen Treppen des Justizpalastes emporschleppt. "Glauben Sie denn im Ernst, daß das Gesetz von 1905 hier das richtige ist?" ruft Sabine Paugam zornig: "Nein, dieses Gesetz wurde für Senf oder Joghurt gemacht. In dieser Affäre gab es nicht einmal eine Inhaftierung, ja, es gab nicht einmal eine vorübergehende Festnahme. Der Gendarm mußte sich für seine Untersuchung selbst auf den Weg machen, um diese unwürdigen Mediziner zu vernehmen. Jahre verstrichen, ehe Anklage erhoben wurde."