Zweitwisser

Mal eben am Rande gefragt: Gehören Sie auch öfter zu den Zweiten? Die Ersten wissen immer alles. Aber jeder zweite weiß laut dem Institut für Demoskopie in Allensbach nicht, was mit dem Begriff „multikulturelle Gesellschaft“ gemeint ist. Seit der Wiedervereinigung ist da was passiert. Na? Was? Wir Zweitwisser sind aufgerückt – aber nur die westdeutschen. Beispielsweise dieser Begriff von der kulturellen Gesellschaft der Multis. Den kennt doch kaum einer drüben. Multis hatten die doch gar nicht. 58 Prozent aller Ostdeutschen wissen laut Allensbach nicht, was das ist, diese – siehe oben. Aber bloß 46 Prozent aller Westdeutschen. Wenn wir das nun noch nach dem Alter aufschlüsseln, dann wird aber was klar, Leute. Die Ostdeutschen ab 60 Jahre und älter, also Richtung Mielke und Honecker, die wissen zu 71 Prozent nicht, was damit gemeint ist, mit der Gesellschaft da oben. Nach Parteien sortiert, jetzt wird es spannend, wissen 65 Prozent der Ost-CDU-Wähler genausoviel wie Mielke und Honecker, eben nichts. Ganz anders wieder bei den Ost-PDS-Wählerinnen und -Wählern. 52 Prozent haben die Frage richtig beantworten können. Damit hatte Allensbach gerechnet. Klar. Linke Intellektuellen-Partei. Aber nun im Westen. Jetzt ist raus, wem wir mehrheitlich unsere Stimme geben, wir Zweiten. 51 Prozent der SPD-Wählerschaft wußten nicht, was sie von dieser Gesellschaft halten sollen. Immerhin 7 Prozent weniger als insgesamt im Osten. Man muß Zahlen nur richtig lesen können.

Old mama

Am Kalkberg in Bad Segeberg wird in diesem Jahr Ingrid van Bergen das Feuer eröffnen. Hoch zu Pferde kämpft sie als Old Surehands Mutter ab 4. Juli für die gute Sache. „Ich liebe Streß und die harte Arbeit“, hat Old Ingrid die Deutsche Presseagentur wissen lassen. Eine gute Gelegenheit für dpa, an die Haftstrafe der Schauspielerin zu erinnern, nach deren Verbüßung sie „schnell wieder in ihr altes Metier zurückgefunden“ habe. Das wiederum stimmt nun nicht. Ganz im Gegenteil hat man es Ingrid van Bergen sehr schwer gemacht, wieder in ihrem Beruf Fuß zu fassen. Daß sie damals ihren Geliebten ohne zu fackeln erschossen hatte, wurde ihr in der Öffentlichkeit lange nicht verziehen. Da hatten es der Boxer Bubi Scholz und der Schauspieler Gunnar Möller – beide töteten ihre Ehefrauen – leichter, den Promi-Bonus zu ihren Gunsten einzusetzen. Wie dem auch sei: Jetzt reitet Ingrid van Bergen erst mal durch 58 Karl-May-Vorstellungen.