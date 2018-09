Inhalt Seite 1 — Der Händler als Held Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Burkhardt

Den Bürgern Amsterdams ging es im 17. Jahrhundert besser als den meisten anderen Menschen in Europa. Warum dies so war, versucht der französische Historiker Henry Méchoulan in einer Mischung aus Wirtschafts- und Sozialgeschichte zu ergründen. Sein Buch ist eine Variation über die These: ohne Geld keine Freiheit, ohne Freiheit kein Geld. Daß die politische Verfassung Amsterdams auf Vetternwirtschaft und Kungelei basierte, ficht ihn nicht an; schließlich sei „keine Art der Machtausübung unschuldig“. Selbst der „zynische Mirabeau“ müsse schließlich anerkennen, „daß es eine Übereinstimmung der Interessen von einigen wenigen mit denen aller gibt“. Die These erinnert nicht nur an Maggie Thatcher, sie greift auch zu kurz.

Das Streben nach Freiheit, die Ablehnung zentraler Herrschergewalt und das Beharren auf lokaler Autonomie reichen weit in die Vergangenheit der Niederländer zurück. Mehr denn durch das Geld wurde dieser Drang nach Unabhängigkeit aus der Geographie des Landes geboren. Die ständig von Überflutung bedrohten Provinzen garantierten den Bauern, die zur Befestigung und Bewirtschaftung der Ländereien bereit waren, bereits im 11. Jahrhundert den Anreiz eines halbfreien Lehnsstatus. Feudale Strukturen, wie sie sich im übrigen Europa zu jener Zeit herausbildeten, hatten im Land zwischen den Deichen kaum Chancen. Der Lehnsherr war weit entfernt und somit auch nicht unmittelbar in der Lage, die physische Sicherheit seiner Untertanen zu gewährleisten. Genau dies aber war das Fundament mittelalterlicher Lehnsherrschaft: Freiheit gegen Sicherheit – ein Tauschgeschäft. Aufgrund der prekären natürlichen Gegebenheiten trat an die Stelle des Lehnsherrn der örtliche Deichvogt und der gewählte Heimatrat. Sie sorgten für das Funktionieren der Wirtschaft, was eine in hohem Maße dezentral organisierte Besteuerung einschloß. Alle Versuche, diese Strukturen zu verändern, scheiterten bis weit ins 16. Jahrhundert hinein am Widerstand der lokalen Behörden. „Das Hochwasser befreite also die Gesellschaft ebenso, wie es sie einschüchterte“, konstatiert der amerikanische Historiker Simon Schama in seinem grundlegenden Werk „Die Niederlande im goldenen Zeitalter“ (München 1988). Von dieser Genese des holländischen Freiheitswillens findet man bei Méchoulan leider nichts. Statt dessen wird eine recht zufällig wirkende Aneinanderreihung von acht Kapiteln geboten, die mit dem Unabhängigkeitskampf gegen die Spanier beginnt.

Der „Kampf zweier Geisteshaltungen“ findet seine Personifizierung im spanischen König Philipp II., der als dogmatisch, brutal, verbohrt, nicht besonders klug, kurz: als ein Herrscher des (klischeehaft vorgeführten) Mittelalters skizziert wird. Sein Konterpart ist der uneigennützige, weltoffene und tolerante Wilhelm von Oranien. In der Tat ist es der Krieg zweier Systeme und zweier Epochen, die gleichzeitig-ungleichzeitig aufeinanderprallen und somit ein Konfliktmuster aufweisen, wie es für moderne Kriege stilbildend werden sollte. Ganz anders als der dogmatische Katholizismus spanischer Prägung widersetzte sich der holländische Calvinismus dem Aufbau einer an merkantilem Kalkül orientierten Gesellschaft nur sehr halbherzig. Zum einen geißelte er nicht den Reichtum an sich, sondern nur dessen Übertreibungen und die Verschwendungssucht; zum andern konnte sein Bestreben, Staatsreligion zu werden, vereitelt werden. „Staatsreligion“ wurde das Gewinnstreben, das sich auch durch religiöse Ermahnungen nicht aufhalten ließ. Selbst Erwägungen nationaler Sicherheit konnten nicht verhindern, mit dem „Erzfeind“ Handel zu treiben. Toleranz und Weltoffenheit, von Méchoulan immer wieder beschworen, entsprangen letzten Endes dem Geist der Habgier. Méchoulan übersieht die Wechselbeziehung zwischen Freiheit und Macht, er glaubt sie im Geld aufgehoben: Das „Streben nach Macht wird durch das Streben nach Geld gemindert“, ganz so, als habe das eine mit dem anderen nichts zu tun, ja als seien es Gegensätze. Ähnlich „apart“ sieht er den Zusammenhang von Geld und Krieg: „Zum erstenmal in der Geschichte verändert das Geld, dank seiner Verbindung mit der Freiheit, den Begriff von Ehre und Heldentum und löst ihn von seinen kriegerischen Attributen.“ Und: „Der Händler ist der neue Held, und er braucht andere Waffen als das Schwert (.. .): Vernunft und Phantasie, Kalkül und Voraussicht.“ Der neue Tugendkatalog ist so neu nicht. Einen Krieger ohne die genannten Attribute wird die Kugel des Feindes töten, so wie die Intrige des Konkurrenten den Händler in den Ruin treibt. Es fand nicht die Ablösung des Kriegers durch den Händler, sondern eine Transformation alter Kriegertugenden statt.

Die allmähliche Überwindung des absolutistischen Staates bedeutete keineswegs, wie Méchoulan suggeriert, die Aufgabe von Machtansprüchen, vielmehr war ein Wechsel der Maximen und Methoden zur Erlangung von Macht zu verzeichnen. Die Effizienz politisch-ökonomischer Strukturen, wie sie die Holländer vorbildhaft entwickelten, war Mittel zum Zweck, nicht umgekehrt. Der holländische Handelsstaat garantierte seinen Untertanen nicht Freiheit (wie immer wieder behauptet), sondern Freiheiten; seinen außereuropäischen Handelspartnern beziehungsweise Opfern nicht einmal diese. Solche Einsichten aber werden dem Geld-Freiheit-Paradigma unterworfen: „Nur der Profit zählt und entzieht die Menschen für kurze Zeit ihrer naturgegebenen Unverträglichkeit. Das macht sie bis zu einem gewissen Grade weniger böse und läßt sie glücklich in die Falle ihrer Freiheit tappen.“ Die Freiheit bestand unter anderem darin, daß niemand verpflichtet sei, „Aktien zu kaufen oder zu spekulieren“: „Doch befreit der Handel mit Kapital die Menschen von ihren natürlichen Unterschieden.“ Was denn diese „natürlichen Unterschiede“ waren, erfahren wir nicht.

Als würde Méchoulan bei seiner Argumentation selbst ein wenig mulmig, entführt er den Leser nach sehr instruktiven Einblicken in die Entstehungsgeschichte der Amsterdamer Börse und des zeitgenössischen Druckwesens, in die Welt der Armut, der Kriminalität und des Strafvollzugs. Auch hier, im Schattenreich, leistete die Stadt Vorbildliches. Das 1595 eröffnete „Tugthuis“ war im Gegensatz zu vergleichbaren Institutionen in Paris, London oder Madrid nicht als Gefängnis konzipiert, sondern unterschied im Sinne des Calvinismus streng zwischen Müßiggängern, wirklich Bedürftigen und Kriminellen. Ein frühneuzeitliches Resozialisierungsgesetz wurde entwickelt, das die Insassen durch Arbeit wieder zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft machen sollte. Ein Strafvollzug wurde geschaffen, „den manches Land auch heute nur voller Neid betrachten kann“.

Die Konzeption des Kaufmanns Jan Sieghel war in der Tat revolutionär. Bei der Umsetzung in die Praxis blieb von den hehren Grundsätzen freilich nicht viel übrig. Schama spricht von „grausamen Anstalten“, in denen die Folter an der Tagesordnung war. Eine außerordentlich perfide Form der Quälerei verweist auf die niederländische Geographie und deren Bedeutung für die Herausbildung nationaler Besonderheiten: In der überfluteten Zelle wurden renitente Häftlinge angekettet. Wollten sie nicht ertrinken, mußten sie eine Pumpe betätigen – eine besondere Form der Erziehung zur Arbeit. Méchoulan erwähnt diese Einrichtung mit einem gewissen Augenzwinkern: „Und wer sich hartnäckig weigert, die ihm aufgetragenen Arbeiten auszuführen, kann sich in der ‚Wasserzelle‘ wiederfinden.“