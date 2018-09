Inhalt Seite 1 — Es ist heiß. Uns geht’s gut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Konrad Heidkamp

New Orleans als Ikone. Als beliebt erweisen sich jene halbjährlich veröffentlichten Reisereportagen aus der Crescent City, jene impressionistischen Schlendereien durch die von Sexshops und T-Shirt-Nischen gesäumte Basin Street, die dann mit der verblüffenden Feststellung enden, der Jazz lebe hier nicht mehr. Eine lange Touristenschlange vor der musealen Preservation Hall, dann ein heißer Tip fürs schärfste Gumbo, ein zarter Hinweis auf den leckersten Crawfish, und schließlich landet der Musik-Scout in einer Kneipe, schwärmt verschwitzt von einer Soulband, die „den Laden zum Kochen bringt“, die keiner kennt, die nie jemand kennen wird. Und er hat recht mit seiner Euphorie. Er vergißt seine Suche nach dem neuesten Trend, könnte seinen Artikel – wäre er konsequent – auf drei Postkartensätze verkürzen: Es ist heiß. Mir geht’s großartig. Am liebsten würde ich hierbleiben.

Die Schweißtropfen sammeln sich langsam auf der Brust, in den Kniekehlen, man versucht, mit dem Hemd, der Hose zu wedeln, um Luft zwischen Stoff und Haut zu bringen, bis man klatschnaß aufgibt – der Schweiß strömt in Hamburg, und es ist gut so. New Orleans schlägt zurück. Im brechend vollen Zirkuszelt an den Deichtorhallen eröffnete die „New Orleans Revue“ den Jazz Port ’92. Gleichgültig, was noch kommen wird, es ist Anfang und Ende zugleich. 1992 – vom französischen Kultusminister zum New Orleans Jahr erklärt – zieht die Musikkarawane durch Europa, schlägt für vier Konzerte ihre Zelte in Deutschland auf. Es könnte enttäuschend werden: jene Sammelsurien von Namen und Stilen, jene Bestof-Mentalität, musikalische Botschafter altbekannter Kommuniqués. Und statt Jambalaya und Shrimps – brummelige Akustik.

Eine Art Orchester: Gitarren, Bläser, Trommler auf der Bühne verstreut. Dr. John am Klavier und ein kleiner schwarzer Mafioso im lilafarbenen Anzug tänzelt zum Mikrophon, ein bißchen fies, ein bißchen anziehend: Johnny Adams mit Schmelz und Soul. Zu beschreiben ist das kaum. Schon mit dem ersten Song, „Stand By Me“, werden Musik und Körpertemperatur eins. Vom zirpenden Falsett kippt er in einen satten Bariton ab, die ölige Stimme gleitet schlüpfrig, er jodelt, stöhnt.

Mit jedem Schlenker seiner Hand, jedem Ziehen eines Tones verwandelt er das Zelt in einen dampfenden Club, ein Soulkonzert aus den sechziger Jahren oder in gepflegtes Las Vegas. Man weiß, was ein Riff ist, welche Wirkung ein Break haben kann, was unter call and response zu verstehen ist, die Wurzeln im Gospel sind so bekannt wie die Funktion von Spannung und Entspannung. Aber in dieser Nacht spürt man, wie alle Theorie verschwindet: unter trampelnden Füßen, zwischen klatschenden Händen, in brüllenden Kehlen.

Manche Konzerte sind gefährlich. Kein Ordner, kein Karteneinreißer können einem die Stimmung abnehmen, die man freundlich lächelnd von zu Hause mitbringt. Riskante Abende, weil die Vorfreude oft von der Musik eingeholt, überholt und schließlich überrundet wird. Es wird so, wie es zu erwarten war, und das ist am Ende zu wenig. In dieser Nacht wird alles anders. Stück für Stück schiebt die Musik die Lust vor sich her, erfüllt sie und verwandelt sie in Erwartung, in jene altbekannte Angst beim Kasperltheater, es könnte irgendwann vorbei sein. Eine unbegründete Angst. Es folgen: drei Stunden mit Dr. John, Willy De Ville, Zackary Richard und Bo Dollis mit seinen Wild Magnolias.

Die Geschichte dieser Musiker ist so ausufernd wie der Mississippi in alten Tagen. Dr. John, alias Malcolm John Michael Creaux Rebenack, tief über den Gehstock gebeugt, könnte als weißer Voodoo-Methusalem verehrt werden, wäre er nicht erst 1941 geboren. Studiogitarrist, durch eine Schußverletzung an der linken Hand gezwungen, zur Orgel und zum Piano zu wechseln, Komponist, Begleitmusiker in Stripbars, nimmt er seit 1968 in unregelmäßigsten Abständen Platten auf, begnügt sich aber ebenso genußvoll mit der Rolle der schillernden Eminenz, vermischt alles, was sich je ins French Quarter verirrt hat: Afrika, Jazz, Blues, Soul, Rock ’n’ Roll. Und seine Stimme dringt direkt aus dem Hinterzimmer: dunkel, dröhnend, knarrend. Die Bestellung ist sogar vorne an der Theke zu verstehen. Ob er zum alten „Iko, Iko, Jockamo feeno on-don-day, Jockamo feena-nay“ ruft oder die „Good Times“ rollen läßt, keiner schert sich mehr um Kategorien, erlaubt ist alles, was die Leute auf die Beine bringt, sie in Bewegung versetzt.