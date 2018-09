Mädchen beschreiben ihren Schulalltag: „Wir werden begrabscht und blöd angemacht, denn die Jungen kommen sich stärker vor und denken: Das Mädchen kann ja gar nichts dagegen machen, wenn sie begrabscht wird. Sie sagen: Dir gefällt es ja auch.“ – „Ich habe erst niemandem was davon erzählt, denn er hat mich bedroht. Jetzt erzählt er allen in der Schule, daß ich es gewollt habe.“ – „Die Jungens kommen dann in die Klasse hochgerannt und werfen das Mädchen auf den Boden und fassen sie an. Zwei halten sie fest, und der andere setzt sich auf ihren Bauch und faßt sie voll an.“ Sexuelle Anpöbeleien von Mitschülern, Erniedrigungen, Drohungen und Übergriffe, ja Vergewaltigung – in der demnächst erscheinenden Broschüre „Gewalt gegen Mädchen in der Schule“ sind diese Schilderungen zu finden. Sie wird von der Berliner Frauensenatorin Christine Bergmann herausgegeben und unterstreicht: Der einst von der rotgrünen Koalition initiierte Modellversuch „Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse für Mädchen“ sollte schnellstens von der Theorie in die Praxis umgesetzt werden. Doch die Schulverwaltung, fest in konservativer – und männlicher – Hand, mauert.

Das Konzept steht: Selbstverteidigungs- und -behauptungskurse für Mädchen, parallel dazu ein Anti-Gewalt-Training für Jungen und intensive Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, damit sie das Training später selbst übernehmen können.

Im Sportunterricht sollen die Mädchen einfache Selbstverteidigungstechniken lernen, vor allem ein sicheres Gefühl für die eigenen Kräfte entwickeln. Dazu – und das waren vielleicht die Reizworte für die Schulverwaltung – ist eine Grundausstattung der Kursleiterinnen mit Schlagkissen und Boxhandschuhen vorgesehen. Schwerpunkt aber ist die „Selbstbehauptung“, sie soll in mehrere Unterrichtsfächer integriert werden: Mädchen sollen lernen, Angrabschereien, sexuelle Belästigung und Gewalt nicht als „Schicksal“ hinzunehmen. Sie sollen darüber sprechen können und „Nein“-Sagen üben. Wichtigstes Lernziel: brenzlige Situationen zu vermeiden – durch selbstbewußtes Auftreten etwa, durch „deeskalierende“ Gespräche mit dem möglichen Angreifer, aber eben auch durch körperliche Gegenwehr, sofern es die Situation erlaubt.

All dies sollte erstmals in Deutschland Bestandteil des Unterrichts werden. Nach einer Erprobungsphase wollte man die Kurse dann als obligatorisches Fach in den Lehrplan für sämtliche Berliner Schulen aufnehmen.

Das Konzept stieß auf breites Interesse an den Schulen und fand auch Zustimmung bei der Berliner „Gewaltkommission“, einem ressortübergreifenden Senatsgremium, in dem auch die Schulverwaltung vertreten ist. Das Modellvorhaben wurde auch nach dem Regierungswechsel zu CDU und SPD in die Koalitionsvereinbarungen übernommen. Doch nun liegt es auf Eis, obwohl Kursleiterinnen gefunden, vier Schulen im Ost- und im Westteil der Stadt kooperations- und startbereit sind, die wissenschaftliche Begleitung durch zwei Berliner Universitäten gesichert und das Interesse von Schülerinnen und Eltern größer ist als praktisch verkraftbar. Die Schulverwaltung aber hat sich bisher geweigert, einen Finanzantrag bei der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung einzureichen. Frauensenatorin Christine Bergmann (SPD) spricht sichtlich verärgert von „schrägen Tönen“ aus dem Schulsenat und von „offenem Widerstand“.

Schulsenator Jürgen Kiemann (CDU) meldet plötzlich „pädagogische Bedenken“ an: Mit Selbstverteidigungskursen für Mädchen werde die Gewaltspirale zusätzlich angekurbelt. Die Schülerinnen könnten gar auf Rache und Vergeltung sinnen. „Es besteht“, so der Senator, „die Gefahr der Gewöhnung an Gewalt, wenn selbst die Schule Kurse anbietet, in denen Kampfsportarten trainiert werden, die den potentiellen Gegner kampfunfähig machen.“ Kleemanns Pressesprecherin setzt noch eins drauf und bemüht die Gleichberechtigung: Wenn schon Selbstverteidigungskurse, dann bitte schön auch für Jungen. Schließlich gebe es ja auch Jungen, die von Mädchengangs verhauen würden, und „es sind keinesfalls nur die Mädchen, die Opfer sind.“

Nicht nur im Haus der Berliner Frauensenatorin fragt man sich nach derartigen Äußerungen, in welchem Jahrhundert die Berliner Schulverwaltung eigentlich lebt. Auch eine deutliche Leseunlust ist dort zu verspüren, jedenfalls gegenüber Konzeptpapieren aus dem Frauensenat. Im vorgelegten Konzept ist aber von „Kampfsport“ nicht ein einziges Mal die Rede. Auch Bücher zum Thema Gewalt gegen Frauen scheint man in der Schulverwaltung tunlichst nicht zur Kenntnis zu nehmen – ebenso wie Zeitungsmeldungen, die dokumentieren, daß die Zahl der sexuellen Straftaten in Berlin einen erschreckenden Höchststand erreicht hat.

Frauensenatorin Bergmann hat nur eine Benotung für ihre Kollegen Kiemann parat: „Thema verfehlt.“ Sie will sich demnächst mit ihm zu einem „Chefgespräch“ treffen. Andere nennen, das Nachhilfeunterricht. Vera Gaserow