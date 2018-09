Von Václav Havel

Die neuen demokratischen Regime müssen sich auseinandersetzen mit Problemen, die vorher unter dem Packeis des Kalten Krieges geschlummert haben. Ihre Bürger freuen sich zwar, frei zu sein, sind aber gleichzeitig verblüfft und verwirrt. Sie haben Mühe, sich daran zu gewöhnen, vollwertige und vollberechtigte Bürger zu sein, und die schlechten Gewohnheiten loszuwerden, die der Kommunismus ihnen eingepflanzt hat. Nun wird offensichtlich, wie krank die kommunistische Wirtschaft war. Der Schleier der Lügen ist gefallen, und die Zerstörung der Umwelt erschreckt nun alle.

Geschichte, die lange vergessen oder von späteren Erfahrungen überlagert war, lebt plötzlich wieder auf. Alle alten Konflikte, Ungerechtigkeiten und Feindseligkeiten treten wieder zutage. Nichts wurde vergessen und nichts vergeben. Die ganze nachkommunistische Welt, die bis vor kurzem in einheitlichem Rot eingefärbt war, schillert in einer Vielzahl von Farben. Die Welt in Europa erscheint wie ein riesiger Kessel mit hochexplosiven Gemischen. Die neue Ära kann gefährlicher werden als der Kalte Krieg. Wir können nun zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Wir können abwarten, welche Überraschungen der nachkommunistische Kessel für uns noch bereithält, während wir wichtige Entscheidungen aussetzen, bis wir wissen, wo alles endet.

Die andere Möglichlichkeit besteht darin, die Herausforderung anzunehmen und die Prozesse mitzugestalten, sie auf kreative Weise zu beeinflussen, damit sie nicht im Chaos enden. Die Friedensordnung, die Europa bislang beherrscht hat, zerbricht. Wir sind gefordert, ein neues System zu bauen, das den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts und der Zivilisation des ganzen Planeten entspricht. Denn auch die heutigen Bedrohungen sind weltweiter Art. Der Westen sollte diese Herausforderung annehmen – in seinem eigenen Interesse. Wir erleben bereits, wie das Auseinanderfallen im Osten auch den Westen beeinflußt. Wir sehen, wie der Westen, bislang einig gegen die Bedrohungen aus dem Osten, nun seine Einheit und Einigkeit verliert. Das ist verständlich. Westen und Osten sind kommunizierende Röhren. Was immer in der einen geschieht, hat Einfluß auf die andere.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es mehrere große europäische Politiker – Churchill, de Gaulle, Adenauer und andere –, die dazu beitrugen, das westeuropäische System der Einheit in der Vielfalt zu entwickeln. Eine Brücke zum nordamerikanischen Kontinent war Bestandteil dieses Systems. Wir sollten auf dem aufbauen, was wir erreicht haben. Der Kommunismus konnte in Schach gehalten werden durch die nukleare Abschreckung. Aber die nukleare Abschreckung ist wirkungslos gegen lokale Konflikte, völkische Leidenschaft, Haß und soziale Unruhe.

Es geht darum, die eben emanzipierten Völker mitzunehmen, sie zu verstehen, sie in die Arme der Demokratie zu schließen, der fortgeschrittenen politischen Kultur, der gegenseitig garantierten Sicherheit, des Respekts für Menschenrechte und der großzügigen wirtschaftlichen Unterstützung. Je weiter die Arme der Demokratie geöffnet sind, um so schneller werden sich die nachkommunistischen Länder befreien können von den Dämonen des Hasses, der Gewalt und des völkischen Fanatismus.

Gekürzte Fassung der Rede des tschechoslowakischen Präsidenten auf dem KSZE-Gipfel in Helsinki