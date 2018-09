Von Joachim Nawrocki

Berlin

Brandenburgs Finanzminister Klaus-Dieter Kühbacher meint lakonisch: "Es wäre vernünftiger, Detailverträge zwischen Berlin und Brandenburg abzuschließen und die Zusammenarbeit über Zweckverbände zu suchen, aber dem Zusammenschluß beider Länder noch sehr viel mehr Zeit zu geben." Sein Ministerium sitzt in renovierten früheren Grenztruppenkasernen in Potsdam-Babelsberg; die zwischen den Häuserblöcken neu angelegten Gartenanlagen verdorren in der Sommerhitze. "Jeder Tag, der ins Land geht, bringt uns dem Ziel des Zusammenschlusses ferner, weil auf beiden Seiten Verselbständigungen und Verkrustungen eintreten", hält Staatssekretär Volker Kähne, der Chef der Berliner Senatskanzlei, mit erhobener Stimme dagegen, denn rund um das Rote Rathaus in Berlin-Mitte rattern Generatoren und Preßlufthämmer.

"Daß wir den Zusammenschluß machen müssen, bevor die Strukturen verhärtet sind, ist eine ziemliche Anmaßung", heißt es dagegen in der Potsdamer Staatskanzlei, "denn die Berliner Strukturen sind längst verhärtet, also können sie nur die brandenburgischen meinen. Aber die Brandenburger haben auch einen Anspruch auf eigene Entwicklungen. Wer ihnen vorschlägt, alles zu übernehmen, was in Berlin entstanden ist, nährt die Vorurteile gegen den Zusammenschluß." Teile der Staatskanzlei residieren in neu aufgestellten, nicht unkomfortablen Containern, weil die alten Verwaltungsgebäude an der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee grundlegend saniert werden müssen. "Hätten wir schon ein gemeinsames Land, wären wir mit der Regionalplanung ein ganzes Stück weiter", glaubt wiederum der Berliner Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer. Berlin soll nicht die Spinne im Netz sein, aber die Realität droht unsere Konzeptionen zu überholen." Hassemer will im kommenden Jahr mit seiner Verwaltung von Kreuzberg in das frühere DDR-Rundfunkgebäude in Köpenick umziehen, aber sein Personalrat ist dagegen.

Berlin wie Brandenburg im Umbruch und Aufbruch, das bringt Probleme genug. Nun möchten die Landesväter Eberhard Diepgen und Manfred Stolpe aus ihren beiden Ländern auch noch eines machen. Wenn es dazu kommt, werden Zehntausende von Berliner Verwaltungsbeamten das tun müssen, was sie von ihren Bonner Kollegen wie selbstverständlich erwarten: den Arbeitsplatz wechseln, nur nicht über so weite Entfernungen. Denn Hauptstadt des gemeinsamen Bundeslandes soll Potsdam sein, eine halbe Stunde Bahnfahrt von Berlins City entfernt. Aber gut Ding braucht Weile. "Die Grundsatzentscheidung soll noch in diesem Jahr sein, die Volksabstimmung im nächsten", erläutert der brandenburgische Regierungssprecher Erhard Thomas, "und der Vollzug ist offen: fünf, sieben oder acht Jahre, etwa 1997 oder 1998, parallel zum Umzug der Bundeshauptstadt, dann können auch Personalfreisetzungen aufgefangen werden, indem Berliner in den Bundesdienst gehen."

Ob es jedoch dazu kommt, ist erst einmal offen. Eberhard Diepgen will es: "Die Zukunft der Länder Berlin und Brandenburg darf nicht länger dem Zufall, Wildwuchs und kurzfristiger Konkurrenz überlassen bleiben." Manfred Stolpe will es: "Es wird richtiger sein, wenn diese Region in einem Land vereint sein wird, eine Region, die sowieso zusammengehört, die sowieso zusammenarbeitet." Aber viele wollen den Zusammenschluß nicht, sie äußern Bedenken, Sorgen, Vorbehalte. Teile der Berliner CDU fürchten, in einem Land Berlin-Brandenburg käme die Partei bei Wahlen kaum noch über 25 Prozent, "so daß es bis in alle Ewigkeit ampeln würde". Umgekehrt glauben viele Brandenburger wie der Umweltminister Matthias Platzeck oder "Neubrandenburger", wie der aus Braunschweig stammende Finanzminister Klaus-Dieter Kühbacher, daß Brandenburg sich erst einmal selbst festigen müsse, ehe es sich – wenn überhaupt – auf eine Hochzeit mit dem so viel stärkeren Berlin einlassen könne. "Sonst kommt es dahin, daß sich, überspitzt gesagt, der Oberbürgermeister von Berlin einen brandenburgischen Ministerpräsidenten und einen Landtag hält."

Das ist wohl eine übertriebene Befürchtung. Beide Länder haben in ihrer gemeinsamen Regierungskommission bereits das Prinzip der sogenannten "dezentralen Konzentration" vereinbart. "Gemeint ist eine Förderung von regionalen Zentren", meint Staatssekretär Kähne. "Berlin hat überhaupt kein Interesse an einem Speckgürtel, der die Infrastruktur Berlins nutzt, aber die Steuern an die Randgemeinden zahlt." Senator Hassemer denkt bereits an ein Ringsystem von Straßen- und Bahnverbindungen weit um Berlin herum, das die regionalen Zentren miteinander verbindet, ohne Berlin zu tangieren. "Wenn die große Stadt alles frißt, ist das nicht nur für die Region schädlich, sondern auch für die Stadt." Und daß Berlin mit seinen 3,4 Millionen Einwohnern die 2,6 Millionen Bewohner Brandenburgs dominieren und – bei entsprechender Zusammensetzung des Landtages – die brandenburgischen Abgeordneten permanent überstimmen würde, bestreitet Kähne ebenfalls: "Im Bayerischen Landtag stimmen nicht die Münchener gegen die Oberbayern, sondern da stimmt die CSU gegen die SPD."