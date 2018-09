Die kleine Schar der Informatiker, die laut über ethische Probleme ihrer Disziplin nachdenkt, wurde bislang bestenfalls belächelt. Das scheint sich zu ändern. Die Gesellschaft für Informatik (GI), eine Berufsorganisation, beginnt gerade, ihren ethischen Kodex zu entwerfen. Sie folgt damit dem Vorbild britischer und amerikanischer Vereinigungen.

Mitglieder der Association for Computing Machinery (ACM), des amerikanischen Pendants der GI, bekommen mit ihrer Verbandszeitschrift zuweilen self-assessments zugesandt. Das sind Tests anhand von praktischen Fällen, die der Selbstkontrolle und fachlichen Weiterbildung dienen. Schon zweimal (1982 und 1990) waren ethische Probleme das Thema. Typischer Fall: „Eine Software-Firma wird mit der Aufgabe betraut, Programme zu entwickeln, die eine spezielle Einheit eines großen Systems kontrollieren sollen. Eine vorläufige Analyse ergibt, daß diese Aufgabe ohne Probleme lösbar ist. Um richtig zu funktionieren, muß die Software Daten aus anderen Teilen des Systems verarbeiten. Nun liest der Software-Ingenieur, der die Programme entwickeln soll, einen Artikel, geschrieben von einem anerkannten Experten, der ihn davon überzeugt, daß den Daten aus den anderen Systemteilen nicht zu trauen sei. Mithin wird auch seine Software nicht richtig arbeiten können. Der Software-Ingenieur erklärt dies seinem Vorgesetzten. Der antwortet trocken: ‚Das ist nicht unser Problem; Hauptsache, unsere Programme sind in Ordnung.‘ Der Programmierer macht sich an die Arbeit.“

Der Test fragt: Ist das ein ethisches Problem? Welche ethischen Prinzipien sind berührt? Wie ist das Verhalten der Beteiligten zu beurteilen?

Man könnte meinen, solche Fälle seien kein spezifisches Problem der Informationstechnik. Das mag wohl sein. Andere technische Disziplinen wie der Bergbau hatten Hunderte von Jahren Zeit, berufsethische Normen zu entwickeln – diese nicht. Die Angehörigen der Computerberufe einigt derzeit nicht einmal ein gemeinsames Verständnis einer Berufsehre. Und das ist prekär, denn Computertechnik ist mächtig. Sie ändert Arbeitsbeziehungen und beschleunigt die Kommunikation, entwickelt sich rasant und wird allgegenwärtig. Von anderer Technik unterscheidet sie sich durch ihre Freiheitsgrade: Software ist ein Gedankenprodukt, und die Gedanken sind frei, also zu jeder Gemeinheit und zu jedem Blödsinn fähig.

Der Kodex, den die GI anstrebt, soll eine justitiable Grundlage für Sanktionen abgeben, die bis zum Ausschluß aus dem Verband führen können. Das ist mehr als nur eine Gebotstafel. Doch mindestens so wichtig wäre der Einzug der „Computerethik“ in die Ausbildung. Gewiß, es könnte passieren, daß das Thema zum Labern einlädt. Doch was sich gegenwärtig abspielt, ist gefährlicher: Nur selten machen Hochschullehrer die Verantwortung für Sicherheit, Verläßlichkeit und Angemessenheit der Informationstechnik zum Vorlesungsthema, und wenn sie es tun, taucht die pseudokritische Studentenfrage auf, ob das denn „prüfungsrelevant“ sei.

Die ACM-Tests zeigen, daß Berufsethik sehr wohl Wissen voraussetzt, und dieses ließe sich prüfen, mündlich oder in Klausuren. Niemand kann sich darauf hinausreden, das Gebiet sei noch zu unerforscht. In wenigen Wochen erscheint ein Buch („Sichtweisen der Informatik“, Vieweg-Verlag), das einige Bemühungen um Computerethik zusammenfaßt – immerhin ein Anfang. Das Forschungszentrum für Informatik und Gesellschaft von der Southern Connecticut State University in New Haven (USA) verbreitet von August an sogar eine „Anfänger-Ausrüstung für Ethik-Unterricht im Informatik-Curriculum“. Sie enthält Videos, Leitlinien und Aufsätze, zu deren Autoren prominente Informatiker zählen.

Gebote allein werden eine Branche nicht erziehen können, die mit Datenmißbrauch, Computerviren, Softwareklau und fehlerhaften oder unzulänglichen Systemen fast täglich unter Beweis stellt, daß sie dem Halbstarkenalter noch nicht entwachsen ist. Die Computerethik ge-

hört in die Ausbildung der Informatiker, wenn der Berufszweig zivilisiert werden soll. Gero von Randow