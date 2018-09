Inhalt Seite 1 — Flügge mit menschlicher Hilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Matthias Glaubrecht

Meldungen über aussterbende Tierarten sind mittlerweile Legion. Da gehört es schon zu den erfreulichen Nachrichten, wenn bereits verschollen geglaubte Populationen doch noch irgendwo überlebt haben. Und wenn sich dazu gleichzeitig die Erkenntnis gesellt, wie sich diese Tierart nachzüchten und im Freiland erfolgreich auswildern läßt, dann keimt bei Natur- und Artenschützern Hoffnung auf. Lichtblicke dieser Art liefern nun zwei Berichte im Journal für Ornithologie (Bd. 133, Heft 2, S. 165 und 173) der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Es geht um den Waldrapp, Geronticus eremita, ein mit den Störchen weitläufig verwandter Stelzvogel (Ciconiiformes), der zu den vielen inzwischen vom Aussterben akut bedrohten Vogelarten gehört. Vermutlich nie sehr häufig, lebte dieser sagenumwobene Ibisvogel mit dem schwarzen Gefieder und grünlichem Metallglanz im 16. Jahrhundert sogar im Alpenraum. Spätestens im 17. Jahrhundert war er aus diesem Teil Europas endgültig verschwunden; über die Gründe wird noch gerätselt. Neben langfristigen Klimaänderungen dürfte sicher eine Rolle gespielt haben, daß junge Waldrappen eine begehrte Delikatesse waren.

Nur etwa 160 bis höchstens 200 Tiere leben heute noch in wenigen Brutkolonien im Nordwesten Afrikas, vor allem in Marokko. Eine Waldrapp-Kolonie in den Kalksteinwänden von Birecik, am Oberlauf des Euphrat in der Türkei, galt als die letzte Bastion einer zweiten östlichen Population. So notierte der Brite William Ainsworth im Jahre 1839 bei einer Reise an den Euphrat: "Die Kalksteinwände sind vollgestopft mit grünen Ibissen." Noch in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts brüteten im Stadtzentrum von Birecik über 500 Paare. Doch drei Pestizideinsätze zwischen 1957 und 1960 brachten mehr als zwei Drittel der Kolonie um; der Ibisbestand schrumpfte unaufhörlich, 1980 lebten in Birecik nur noch sechs Paare.

Der dramatische Verfall der einstmals riesigen Ostpopulation verlief ohne konkrete Schutzmaßnahmen. Erst mit Beginn der achtziger Jahre wurde versucht, den Waldrapp in verschiedenen Zoos zu züchten und den Nachwuchs wieder im Freiland anzusiedeln; leider vergeblich. Die Waldrappen aus den Zoos verhielten sich nicht wie ihre freilebenden Artgenossen, sie zogen im Winter nicht mehr weg. Seit 1989 galt der Waldrapp im Osten als ausgestorben.

Doch dann wurden im August 1990 und vor allem 1991 in Saudi-Arabien mehrmals und über längere Zeit Waldrappe beobachtet. Holger und Maria Schulz, die für das National Wildlife Research Center des Königreichs die Tierwelt der arabischen Halbinsel untersuchen, entdeckten nahe der Stadt Taif im Westen Arabiens allein zwischen März und Juli des vergangenen Jahres wenigstens 24 dieser seltenen Stelzvögel. Rätselhaft ist indes noch, woher die jüngst entdeckten Vögel stammen. Da keiner beringt war, gehören sie weder zu der marokkanischen Population noch zu den zwischen 1981 und 1988 im Nahen Osten freigelassenen Tieren.

Das Ehepaar Schulz hält es für unwahrscheinlich, daß "ihre" Waldrappe rastende Zugvögel aus der Türkei waren. Da die Tiere bei Taif in den Monaten Mai und Juni – also zur Brutzeit – nicht beobachtet wurden, dürften sie aus einer noch unbekannten arabischen Brutkolonie stammen. In den Hijaz- und Asir-Bergen, so meinen Holger und Maria Schulz, gäbe es genügend abgelegene Nistplätze und Nahrungsgründe, die für Ornithologen nur sehr schwer zugänglich sind.