Tolle Toni

Vorne die große Politik, hinten die wirklich wichtigen Nachrichten von nebenan: So will es der Brauch in den großen Tageszeitungen, so ist es auch üblich in der Süddeutschen Zeitung, unserer Tageszeitung aus dem Millionendorf. Nur selten geschieht es, daß sich ein Ereignis von lokaler Bedeutung aufschwingen darf zu gewissermaßen überbajuwarischer Prominenz und nach vorne wandert. Vor ein paar Tagen war es wieder einmal soweit: SZ-Leser durften teilnehmen am tränenrührendsten Abend dieses Münchner Sommers, dem Abschiedsfest für Toni Netzle, der Wirtin des Lokals „Alter Simpl“, in der Türkenstraße 57. Bloß ein Wechsel am Zapfhahn in einer Schwabinger Kneipe? Gott bewahre, schlimmer. Die „Insider-Mischung aus wahrer und halbwahrer Prominenz“ hat ihr Wohnzimmer verloren. „Dieser einst legendäre Hort Schwabinger Aufmüpfigkeit wurde unter Toni Netzle zur letzten Bastion jener Münchner Freiheit, die mit dem Satz ‚Leben und leben lassen“ wohl am besten beschrieben ist.“

Schreiben und schreiben lassen: Für Journalisten war der „Simpl“ nicht nur Sofa, sondern auch Börse und vorgeschobener Beobachtungsposten. Allerdings kannte Toni da mitunter keinen Spaß, wenn sie die Intimsphäre ihrer Gäste bedroht sah. „Als einst ein allzu eifriger Paparazzo Horst Ehmke mit seiner Frau in diesem Lokal beim sehr privaten Gespräch abschoß, stürzte die Simpl-Wirtin auf ihn zu, sagte im Tonfall der Posaunen von Jericho einiges Undruckbare, riß den Photoapparat an sich, schnappte sich den Film und schmiß den Kleinbild-Künstler hochkantig aus dem Lokal.“

Tolle Toni. Aber: Horst Ehmke beim sehr privaten Gespräch, hätte da wirklich jemand hingeguckt?

Hallo, Durchschnittsleser

Sind Sie allein? Also gut. Dann lassen Sie jetzt „alle Muskeln Ihres Körpers locker und schlaff werden. Lehnen Sie sich ruhig und bequem zurück. Runzeln Sie Ihre Stirn ... fester, fester... dann entspannen und fühlen Sie, wie Ihre Stirn mit anhaltender Entspannung weicher wird“. So steht es in dem Buch „Angstfrei leben“, das uns der Heyne-Verlag geschickt hat. „Pressen Sie nun Ihre Kiefer zusammen“, und schlagen Sie Seite 197 auf. Dort werden wir mit zahlreichen Fragen konfrontiert, die der Durchschnittsleser wahrscheinlich allesamt locker beantworten kann. Der Durchschnittsleser? Das sind Sie doch. Also, dann mal los: „Was ist PMS?“ Eine neue Ostpartei? „Der Durchschnittsleser ist wahrscheinlich über PMS informiert“, heißt es im Buch. Und warum auch nicht. Das Prämenstruelle Syndrom beschäftigt schließlich jeden Durchschnittsleser. „Wenn bei Ihnen als Leserin aber nach wie vor Unsicherheiten bestehen, machen Sie folgenden Test“, rät der Ratgeber. Die Frauen wissen nun mal im Gegensatz zum Durchschnittsleser überhaupt nichts über ihren Körper. Um die Testfragen richtig beantworten zu können, dürfen Sie zum Zeitpunkt der Beantwortung auf gar keinen Fall im Stau stehen. „Haben Sie das Gefühl, verrückt zu werden?“ – „Werden Sie reizbar?“ – „Stellt sich bei Ihnen Hypoglykämie ein? (Sie fühlen sich schwach, wenn Sie nicht essen?)“– „Haben Sie erhöhtes Verlangen nach Alkohol?“ Na, und so fort. Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantwortet haben, dann sind Sie entweder ein Durchschnittsleser, der doch im Stau steht. Oder Sie sind eine Frau, die „wahrscheinlich unter PMS leidet“. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.