Der sächsische FDP-Abgeordnete Arno Schmidt koppelte einen Verstoß gegen die Parteilinie an einen Vorstoß, der seinem Parteifreund und Wirtschaftsminister Jürgen Möllemann nützen würde. Schmidt bezweifelt den bisher von der Mehrheit der Freidemokraten unterstützten Leitsatz der Treuhandanstalt "Privatisierung ist die beste Sanierung". Dieses Konzept führe in eine Sackgasse, wenn ein Verkauf der ehemaligen DDR-Betriebe zu Schleuderpreisen verhindert werden soll.

Deshalb will Schmidt der Treuhand die Strategie "Erst Sanierung, dann Privatisierung" vorgeben. Entsprechend müsse sie auch personell und finanziell ausgestattet werden. Weil Sanierung aber "Wirtschafts- und Strukturpolitik in reinster Form" sei, sollte für die Anstalt, die Finanzminister Theo Waigel untersteht, aus ordnungspolitischen Gründen der liberale Wirtschaftsminister Möllemann die Zuständigkeit übernehmen. Schmidt ist allerdings auch offen für eine Umwandlung der Treuhand in eine Sanierungs-AG. "Während die Umwandlung in eine AG den Vorteil höherer Flexibilität, Kreativität und privatwirtschaftlicher Effizienz bietet und damit eine schnelle Sanierung garantiert, nimmt eine staatlich kontrollierte Institution eher Rücksicht auf struktur- und beschäftigungspolitische Aspekte." Tendenziell gibt der FDP-Mann dieser Lösung den Vorzug. Es sei jedoch ein Zeitraum festzulegen, in dem die Sanierung und die anschließende Privatisierung erfolgen soll.

Das Motto der Telephonaktion des Bonner General-Anzeigers "Abgehoben – Verdruß an der Politik", an der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und die Abgeordneten Friedbert Pflüger (CDU), Hans Wallow (SPD), Ina Albowitz (FDP) und Editha Limbach (CDU) teilnahmen, hatte so viel Resonanz, daß sich die Politiker zur Fortsetzung entschlossen. An der politischen Telephonseelsorge beteiligten sich 67 Anrufer aus allen Teilen der Republik, verteilten gelbe Karten für geschwätzige Abgeordnete, bemängelten den teuren Hauptstadtbeschluß Bonn-Berlin und beklagten den Macht- und Amtsmißbrauch der Politiker bei Postenschieberei und lukrativen Nebentätigkeiten. Mit einer couragierten Bemerkung über Doppelrollen so mancher Parlamentarier dürfte sich Rita Süssmuth bei einigen ihrer Kollegen wenig Freunde gemacht haben. Die Präsidentin zu MdB-Nebentätigkeiten und Aufsichtsratsposten: "Ich empfehle den Politikern, auf Aufsichtsratsmandate zu verzichten." Den Bonner Oberbürgermeister Hans Daniels (CDU) stellte Süssmuth als positives Beispiel heraus, weil er auf sein Bundestagsmandat verzichtet habe. Negativ-Beispiele wurden nicht beim Namen genannt. Es wären zu viele gewesen. Von 662 Abgeordneten haben 233 einen Nebenjob in diversen Gremien und Gesellschaften der Wirtschaft. Spitzenjobber ist FDP-Vorsitzender Otto Graf Lambsdorff, der neben seinem Mandat noch Zeit findet für den Anwaltsberuf, für die Geschäftsführung seiner von der Wenge GmbH, für dreizehn Aufsichtsrats- und für sieben Vereins- und Stiftungsposten.

Auf dem Balkan und anderswo herrscht Krieg, das Interesse des Forschungsministers Heinz Riesenhuber an der Friedensforschung erlahmt hingegen. Er fährt die Förderung drastisch herunter. Laut Regierungsantwort auf eine Anfrage der Abgeordneten Edelgard Bulmahn sollen die Fördermittel von 2,3 Millionen Mark (1992) auf bescheidene 470 000 Mark im Jahr 1995 sinken und danach vermutlich ganz entfallen. Dabei sind die Ausgaben bisher schon zusammengestrichen worden, seit 1982 um real 44,2 Prozent. Im Frühjahr bezeichnete die Regierung die Friedensforschung noch als "unverzichtbar" und beteuerte, sie werde "diesen Förderbereich daher weiter fördern". Edelgard Bulmahn nannte die jetzt geplanten Kürzungen "forschungspolitisch kurzsichtig, gesellschaftspolitisch verfehlt, sicherheitspolitisch riskant und völlig unannehmbar". Andererseits ist die Kürzung der Mittel für die Friedensforschung durchaus konsequent. Wenn die Regierung einerseits Kriegswaffen aus den Arsenalen der Ex-DDR in großem Stil verschenkt, ist die gleichzeitige Förderung der Friedensforschung ohnedies unglaubwürdig.

Wolfgang Hoffmann