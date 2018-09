Von Elisabeth Niejahr

Aushänge am Schwarzen Brett, Handzettel für die Belegschaft, Kontakte zur Presse – Werksleiter Dieter Kapell entdeckt in diesen Tagen ein neues Tätigkeitsfeld: Öffentlichkeitsarbeit. Regelmäßig informiert er die Beschäftigten des Halbleiterwerks in Frankfurt an der Oder darüber, wie es um die Zukunft ihres Unternehmens steht.

Das ist ungewöhnlich für einen Betrieb, über dessen Erhalt die Treuhand, Investoren und Landespolitiker gerade verhandeln. Ungewöhnlich ist aber auch der Druck, den die Belegschaft auf das Management ausübt: Sie verjagte vor einigen Wochen Kapells Vorgänger Hartmut Hertzer. Er hatte sich für ein Sanierungskonzept eingesetzt, das den meisten Beschäftigten wenig chancenreich erschien. Einige wütende Arbeitnehmer stürmten daraufhin eine Werksleitersitzung und zwangen ihren Chef, den Betrieb zu verlassen.

Der Rausschmiß war bislang die spektakulärste Etappe in der zähen Privatisierung der ostdeutschen Mikroelektronik-Industrie. Die wichtigste steht unmittelbar bevor: Zwei der drei großen ostdeutschen Chiphersteller sollen ihre Besitzer wechseln. "Wir rechnen mit einer Entscheidung in den nächsten zehn Tagen", sagt der zuständige Treuhand-Manager Eckard Gehring. Läuft alles nach Plan, können die US-amerikanischen Chipproduzenten LSI Logic und VLSI Technology bei den Halbleiterwerken in Erfurt und Dresden einsteigen. Doch es geht um mehr: Es fällt auch eine Entscheidung darüber, wie in Ostdeutschland Strukturpolitik betrieben werden kann – und wer dafür zahlt.

In dieser Frage hat die Treuhand nämlich außergewöhnliches Entgegenkommen signalisiert. Um die unrentablen Mikroelektronik-Unternehmen loszuwerden, handelte sie mit den Interessenten einen sogenannten negativen Verkaufspreis aus. Je 125 Millionen Mark sollen die Erwerber der Werke in Sachsen und Thüringen erhalten – zum Ausgleich von Verlusten, die nach Schätzungen der Investoren noch mindestens drei Jahre lang anfallen werden.

Zusammen 250 Millionen Mark sind zwar kein hoher Betrag im Vergleich zu dem, was der Staat für andere Problembranchen wie die ostdeutsche Werftindustrie lockermacht. Umgerechnet auf den einzelnen Arbeitsplatz sind die Zuschüsse jedoch beachtlich: Sie liegen bei rund 300 000 Mark. "Wir tun hier deutlich mehr als in anderen Bereichen", bestätigt Treuhand-Manager Gehring. Dafür bezieht die Berliner Behörde verhaltenen Beifall von ungewohnter Seite: Das Sanierungskonzept für die Halbleiterwerke in Erfurt und Dresden "geht in die richtige Richtung", findet Rudolf Welzmüller aus dem Wirtschaftsreferat der IG Metall in Frankfurt.

Weniger begeistert sind einige Beamte des Bundesfinanzministeriums. Regionale Strukturpolitik sei Ländersache, lautet ihre Kritik, daher dürften die Lasten des Treuhand-Konzepts nicht allein dem Bundeshaushalt aufgebürdet werden. Bonn will nur zustimmen, wenn die Bundesländer die Hälfte der Kosten übernehmen. Die aber verweisen auf leere Kassen. Außerdem fürchten sie, künftig auch bei anderen teuren Privatisierungen herangezogen zu werden, falls der Bund sich jetzt im Streit um die Ost-Chips durchsetzt.