Von Sabine Etzold

Es ist für Besucher nicht leicht, Jürgen Storz auf dem weiten Gelände der Franckeschen Stiftungen in Halle zu finden. Seit die riesigen Fachwerkgebäude in einer gigantischen Aktion saniert und restauriert werden, seit Bagger, Kräne, Gerüste und Preßluftbohrer das stille Sterben, den vierzigjährigen Verfall der Stiftungen, gewaltsam aufhalten, mußte auch der Archivar und Leiter der Hauptbibliothek umziehen. Nach vierzig Jahren hat er sein sonniges Arbeitszimmer am Innenhof geräumt und ist in ein Notquartier ausgewichen.

Die Bedingungen, unter denen er hier zu arbeiten versucht, sind unzumutbar: Das winzige Zimmer ist vollgestopft mit alten Karteischränken, ausgedienten Stühlen und wackligen Tischen, auf denen sich Bücher und Papiere häufen. Der prächtige alte Schreibtisch, den Storz hierher mitgenommen hat, sieht unter mehreren Lagen Baustaub beinahe aus wie ein Stück vom Sperrmüll, von den angeschimmelten Wänden löst sich vergilbte Tapete in feuchten, muffigen Placken, und das ganze trostlose Ambiente wird spärlich illuminiert von einer Glühbirne, die nackt von der Decke baumelt. Auch an diesem sonnigen Tag ist sie hier die einzige Lichtquelle. Wegen der Bauarbeiten draußen sind die Fenster schon seit Monaten dicht mit Papier verklebt. Jürgen Storz aber jammert und klagt nicht, gestattet sich allenfalls ein wenig gallige Ironie beim Anblick seines Arbeitsplatzes, zeigt dem Besuch den weißen Schutzhelm auf seinem Schreibtisch, ohne den hier das Arbeiten lebensgefährlich sei.

Ansonsten schöpft er Durchhalteenergie aus einem Gedanken: All dieser Lärm und Dreck muß sein zur Rettung und Erhaltung der Stiftungen, denen er ein ganzes Arbeitsleben verbunden ist: Die Franckeschen Stiftungen, einst eine kleine Stadt in der Stadt, mit Schulen, Wirtschaftsbetrieben, Werk- und Studienstätten, zu DDR-Zeiten ein eher unauffälliger Bestandteil der Universität Halle, jetzt als welteinmalige Kostbarkeit mit Macht und Geld wiederentdeckt, sind das was übriggeblieben ist vom Lebenswerk des Pietisten August Hermann Francke. Hier soll nun eine "Internationale Forschungsstätte Europäische Aufklärung" entstehen, ein Begegnungsort für Wissenschaftler aus aller Welt.

Am 6. August wird Jürgen Storz 65 Jahre alt, am 1. September ist sein letzter Arbeitstag, dann sind es fast genau vierzig Jahre, seit er hier anfing, zuerst als Leiter des Archivs und zwanzig Jahre später auch als Leiter der Hauptbibliothek. Ob ihm das Aufhören schwer fällt? Teils, teils. "Besonders das letzte Jahr der Erneuerung – das war wohl das spannendste, aber auch das härteste meiner Dienstzeit. Jetzt ist es wirklich genug." Deshalb hat er es auch abgelehnt, noch einmal umzuziehen in ein neues, gut ausgestattetes Büro. "Vielleicht fällt es mir dann ja wirklich schwer zu gehen, da bleib ich in den letzten Wochen lieber hier."

Storz ist kein melancholischer Pensionär. Bei allen Strapazen genießt er auch den Rummel, der nach der Wende in den Stiftungen ausgebrochen ist, die Besichtigungen und Empfänge. Genscher etwa, "mein guter Genscher", den er noch aus seiner Studienzeit kennt, sei x-mal hiergewesen, dann die ganzen Diplomaten, die Repräsentanten der Hochschulen und schließlich der Bundespräsident. Den hat er durch die Bibliothek geführt und kompetent unterhalten.

Das mag man gern glauben. Storz sprüht vor Lebhaftigkeit, steckt voller Geschichten, Ideen und Erinnerungen. Kaum einer kennt Werk und Vermächtnis Franckes so gut wie er und weiß es so spannend und farbig zu schildern, daß man sich fast zurückversetzt fühlt in die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Als August Hermann Francke, Professor extraordinarius der orientalischen Sprachen an der neugegründeten Universität Halle und gleichzeitig Pastor an St. Georgen zu Glaucha, einem "Amtsvorort" von Halle, anno 1695 in der "Armenbüchse" des Pfarrhauses vier Taler und 16 Groschen fand, da sagte er sich: "Mit Glaubensfreudigkeit: Das ist ein ehrlich Capital, davon muß man etwas Rechtes stiften; ich will eine Armenschule anfangen."