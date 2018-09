Von Fredy Gsteiger

Amman

Die Inspektoren der Vereinten Nationen mußten tagelang in sommerlicher Gluthitze vor dem Landwirtschaftsministerium in Bagdad ausharren. Derweil verteilten Nothelfer der Weltorganisation Lebensmittel und Medikamente – das irakische Volk darbt, weil seine Führung nicht bereit ist, unter UN-Aufsicht Öl zu verkaufen. Das brächte zwar Devisen, um die dringend benötigten Hilfsgüter zu erwerben. Aber Saddam Hussein betrachtet jede Konzession als Niederlage. Er ist zwar angeschlagen, aber mimt weiterhin den starken Mann.

Seit Monaten spielt der Diktator vom Tigris Katz und Maus mit den Vereinten Nationen. Er schikaniert ihre Vertreter, wo und wann er nur kann. So hintertreibt er die Erfüllung der Waffenstillstandsresolution 687: Diese spöttisch "Mutter aller Resolutionen" genannte Entschließung des Sicherheitsrates soll gewährleisten, daß Saddam alle Massenvernichtungsmittel aus der Hand geschlagen werden – und daß er keine neuen bauen kann. Doch in den UN-Emissären hat er Widersacher nach seinem Gusto gefunden: Er springt mit ihnen um, wie es ihm behagt. "Wir brauchten Zähne", klagt einer der Inspektoren, die in Hundertschaften im Zweistromland den Frieden sichern sollen und bald täglich – ganz im Sinne des allmächtigen Diktators – von fanatischen Saddam-Anhängern belästigt oder gar mißhandelt werden.

Die jüngste Aussperrung der UN-Leute vor dem irakischen Landwirtschaftsministerium, wo Experten Unterlagen über die irakischen Atomprogramme vermuten, ist nur der Höhepunkt eines peinlichen Schauspiels, das nicht bloß die Weltorganisation, sondern auch die im März 1991 triumphierende Allianz der Sieger und Befreier Kuwaits brüskiert. Wenn die Experten aus New York nun doch noch in das Ministerium eingelassen werden, dann dürften sie vermutlich wenig finden: Saddams Gehilfen hatten mittlerweile genug Zeit, belastendes Material beiseite zu schaffen und der Welt das Bild von einer UN-Gruppe vorzugaukeln, die "imperialistisch, provokativ und beleidigend" in "harmlose Gebäude" eindringe.

Der Wachhund döste

Am 13. April des Vorjahres war die Resolution 687 verabschiedet worden. Der Irak behauptete damals noch steif und fest, keinerlei Atomwaffenprogramme zu verfolgen. Bis dahin hatte sich die Internationale Atomenergiebehörde in Wien, die die Einhaltung des (pikanterweise auch vom Irak unterzeichneten) Atomwaffensperrvertrages zu prüfen hat, als dösender Wachhund gebärdet. Erst irakische Dissidenten und westliche Geheimdienste gaben der Behörde heiße Tips: "Wir konnten bislang nur anschauen, was sie uns zeigten", bedauert heute ein Vertreter der Wiener Kontrollagentur. Ende April dieses Jahres gab Bagdad dann erstmals zu, nicht deklariertes Material zu besitzen. In welchen Mengen, davon konnten sich die Inspektoren inzwischen überzeugen: In mühevoller Kleinarbeit fügten sie ein Bild zusammen, das einen Staat an der Schwelle zur Atommacht zeigt, ein Land, das ein "ambitiöses, komplexes, vielfältiges nukleares" Waffenentwicklungsprogramm betreibt. Gleich mit drei Methoden – mittels Zentrifugen, auf chemischem und auf elektromagnetischem Wege – trieb der Irak die Uran-Anreicherung voran; auf kleinem Feuer köchelte nebenher auch noch ein Projekt zur Plutoniumgewinnung.