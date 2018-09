Wir wissen es noch wie heute, wir erinnern es genau: Vor soundsovielen Jahren im ungeliebten Erdkundeunterricht sollten wir bestimmte Nationalflaggen den entsprechenden Ländern zuordnen. Keine leichte Aufgabe, ging uns doch das Schicksal der Staaten dieser Welt damals ähnlich nahe wie der Religionsunterricht, nämlich gar nicht.

Und so blieb unser Grübeln quälend lange ohne Ergebnis. Erst ganz kurz vor dem Klingelzeichen fiel uns etwas ein. Von irgendeinem Photo war uns merkwürdigerweise eine einzige Fahne im Gedächtnis geblieben, eine mit strahlend weißem Kreuz auf leuchtendrotem Grund.

Urplötzlich wußten wir wieder, für welchen Staat sie weht, ja, wir erinnerten uns sogar an ihren Namen: Danebrog! So konnten wir mit dänischer Hilfe haarscharf an einer Sechs vorbeischlittern.

Derart dankbar waren wir dafür, daß wir das bis heute nicht vergessen und über die Jahre Dänemark immer die Treue gehalten haben. Kaum ein Urlaub, den wir nicht dort verbringen, dafür haben wir selbst Regen in Kauf genommen und fast vergessen, daß nicht überall auf der Welt im Sommer dicke Pullover getragen werden müssen.

Im ganzen Land fühlen wir uns mittlerweile wie zu Hause, von Jütland bis Bornholm, von Ribe bis Kopenhagen. Außerdem: Wohl an die zwanzigmal waren wir bereits auf unserer kleinen Ostseeinsel, von der wir inzwischen jeden Winkel kennen, abgeradelt von Süd nach Nord und von West nach Ost. Und wie die Kinder haben wir uns jedesmal gefreut, wenn wir vor den schmucken reetgedeckten Häusern den guten alten Danebrog wehen sahen.

Wir sind überzeugte Dänemark-Freunde, hundertprozentig. Wir mögen die freundlichen Menschen dort, die gute Luft, auch die naturbelassenen, sprich: nicht so ganz sauberen, Strände, das deftige Essen und die bisweilen recht schmucklosen Ferienhäuschen. Nichts, rein gar nichts lassen wir auf unser Lieblingsland kommen.

Um unsere Vorliebe für das Land auch daheim zu demonstrieren, hatten wir sogar schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt, uns einen Fahnenmast zu kaufen, um den Danebrog in unserem Garten aufziehen zu können. Wir wollten sozusagen Flagge zeigen für den Staat unseres Herzens.