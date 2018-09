Obwohl der Deutsche Aktienindex innerhalb einer Woche seinen diesjährigen Anstieg bis auf einen kleinen Rest eingebüßt hat, wagen nur wenige Banken ihrer Kundschaft mit Kaufempfehlungen zu kommen. Nach wie vor sei Vorsicht bei deutschen Aktien geboten, nicht zuletzt deshalb, weil die im Dollarraum ansässigen Besitzer deutscher Aktien wegen des niedrigen Dollarkurses ihre Papiere immer noch mit Gewinn abstoßen können. Daß sie davon Gebrauch machen, zeigen die aus dem Ausland sporadisch zurückfließenden Daimler-Aktien.

Die verschnupften Börsianer haben aber noch einen weiteren Grund für die anhaltende Unsicherheit ausgemacht. Als Sündenbock muß seit Tagen der Terminmarkt herhalten, von dem „körbchenweise“ Material an den Kassamarkt abgegeben wird. Vor allem über gezielte Abgaben von den im Deutschen Aktienindex (Dax) besonders schwergewichtigen Allianz-Aktien läßt sich am Terminmarkt der Dax-Future bewegen. Die derzeitige Schwäche der Allianz-Aktien hat nicht allein spekulative Gründe. Die Bilanzpressekonferenz hat auch eine qualitative Verschlechterung sichtbar werden lassen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist das Versicherungsgeschäft defizitär und soll auch im laufenden Geschäftsjahr noch so bleiben. Das wird jedoch an der Dividende nichts ändern.

Belastet wird die Stimmung in den deutschen Börsensälen weiterhin von der Furcht vor einer nochmaligen Verschärfung der Geldpolitik über eine Anhebung des Lombardsatzes sowie durch die Aussicht auf nach unten korrigierte Gewinnprognosen. Mit um so mehr Spannung sehen die Börsianer den Halbjahresergebnissen der drei Großbanken und deren Voraussagen für das zweite Halbjahr 1992 entgegen.

Zu einer Zitterpartie scheinen die Halbjahresberichte von BASF, Bayer und Hoechst zu werden, die Ende August publiziert werden sollen. Es wird mit teilweise empfindlichen Ertragseinbrüchen gerechnet. Bei BASF sollen sie im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 1991 an die fünfzig Prozent heranreichen. Gleichwohl waren im Bereich der Großchemie in den vergangenen Tagen einige stabilisierende Rückkäufe zu beobachten.

Auch bei den Kaufhäusern scheint das Schlimmste überwunden zu sein. Auf der ermäßigten Basis – vorangegangene Kursübertreibungen sind korrigiert worden – waren Meinungskäufe zu beobachten. Der Fortfall des Solidaritätszuschlages, die jetzt zum Tragen kommenden höheren Löhne sowie zu erwartende Vorkäufe wegen der am 1. Januar 1993 anstehenden Mehrwertsteuererhöhung sorgen hier für Phantasie. K. W.