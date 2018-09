Um die Gesundheit unseres Gesundheitssystems ist es schlecht bestellt. Weil es zuviel Geld kostet, will Minister Seehofer jährlich elf Milliarden Mark einsparen. Doch mit seinem geplanten Reformgesetz therapiert er nur die Symptome und kaum die Ursachen. So ist zwar eine vorübergehende Linderung zu erwarten, aber keine Heilung. Denn zwei gewichtige Gründe für die finanzielle Misere tauchen in den Reformplänen kaum auf: erstens die verfahrenen Strukturen im Krankenhauswesen und zweitens die zunehmend ausgehöhlte Rolle des Hausarztes. Nur an kosmetische Eingriffe trauen sich die Gesundheitsbürokraten heran: Statt nach Pflegetagen soll ab 1995 nach Fallpauschalen bezahlt werden. Das war’s dann schon.

Den ungeheuren Luxus der Trennung ambulanter und stationärer Krankenversorgung endlich aufzuheben, dazu fehlt ihnen der Mut. Dabei würde sich gerade hier eine Reform sowohl medizinisch als auch ökonomisch lohnen. Denn allzu vieles existiert zweifach: Teure medizinische Großtechnik steht sowohl im Krankenhaus als auch in den Praxen. Das führt häufig zu unsinniger Doppeldiagnostik und ist obendrein für den Patienten manchmal gefährlich. Nicht zufällig sind die Deutschen Weltmeister im Röntgen.

Die Trennung der ärztlichen Dienste führt auch zu einem verschwenderischen Umgang mit den Kräften. So bilden unsere Hospitäler zwar Medizinstudenten zu guten Ärzten aus, bereiten sie aber zunächst für eine Krankenhauslaufbahn vor. Nach fünf bis sechs Jahren scheiden die meisten dann aus der Klinik aus, um in der ambulanten Praxis ihr Brot zu verdienen. Zumindest in den vielen operativen Fächern können sie ihre Kunst alsbald wieder vergessen. Denn wenn sie sich niedergelassen haben, werden sie von der Versorgung ihrer Patienten im Krankenhaus ausgesperrt – hier pflegen andere ihr Revier.

Die strikte Trennung ambulanter und stationärer Dienste und der damit verbundene Wechsel in der Verantwortlichkeit der behandelnden Mediziner ist auch eine wichtige Ursache für den bedauerlichen Vertrauensverlust im Arzt-Patienten-Verhältnis. Es ist kein Wunder, daß sich viele Menschen nur noch wie eine Nummer im großen Klinikbetrieb fühlen, denn sie vermissen dort ihren vertrauten Arzt. Die Zeiten, als er den Kranken zu Hause wie in der Klinik aufsuchte, sind längst vorbei. An die Stelle vertraulicher Gespräche mit dem Kranken sind zunehmend diagnostische Maschinen getreten.

In anders organisierten Gesundheitssystemen, etwa in England oder Holland, hat der Hausarzt eine weitaus bessere Stellung. Er übernimmt für den Kranken die Rolle des erfahrenen Lotsen durch die Untiefen von Krankenhäusern, Laboratorien und Fachpraxen. Captain of the Treatment (Kapitän der Behandlung), so heißt in England der Primärarzt. Dieser weiß, welcher Spezialist oder welches Krankenhaus für eine bestimmte Diagnostik oder Therapie besonders geeignet ist, und überweist seine Patienten entsprechend.

Der Hausarzt als Behandlungsführer muß nicht selbst über anspruchsvolle Medizintechnik verfügen, um sein Einkommen zu verbessern. Nicht am quantitativen Umsatz, sondern ausschließlich an der Qualität seiner Tätigkeit sollte ihm gelegen sein. Entsprechend sollten ihn die Krankenkassen bezahlen, gemäß der (nach oben zu begrenzenden) Zahl betreuter Patienten.

In der Bundesrepublik kostet uns die Gesundheit rund elf Prozent unseres Bruttosozialproduktes. Das ist doppelt soviel wie in England, und die Briten sterben keineswegs früher als wir wegen medizinischer „Unterversorgung“. Zweifellos hat das britische Gesundheitssystem ebenfalls seine Tücken, dennoch läßt sich daraus lernen. Schließlich wirtschaften auch die Holländer mit Primärarzt und sinnvoller Kooperation zwischen Kliniken und Praxis deutlich besser als wir – und erfreuen sich bester Gesundheit.

Hans Harald Bräutigam