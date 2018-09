Von Werner A. Perger

Bonn

Beinahe sah es so aus, als könnte es in der Union tatsächlich zum großen Kanzlerknall kommen – aber da war auch schon beinahe alles wieder vorbei. Die Akteure des Bonner Dramas, dieser Mischung aus Verwirrspiel und tragischer Komödie, tauschten Ehrenerklärungen aus und beteuerten einander ihre Loyalität: der Fraktionschef dem Bundeskanzler, der wiederum dem Fraktionschef und ihnen beiden der CSU-Vorsitzende und Finanzminister. Nach so viel Treueschwüren ist das Thema große Koalition und Kanzlersturz fürs erste erledigt. "Da ist die Luft raus", wie es im Hause Kohls erleichtert umschrieben wird.

Nach dem Getümmel zu Beginn dieser Haushaltswoche ist allerdings manches nicht mehr so, wie es vorher war. Vermutlich wäre es übertrieben, von Siegern und Besiegten zu sprechen, denn in diesem peinlichen Hin und Her um Finanzierungsmodelle für die Kosten der Einheit haben in gewisser Weise alle Beteiligten verloren: an Ansehen, Seriosität und Glaubwürdigkeit. Manche aber haben insgesamt etwas mehr verloren als andere, und dazu dürfte in erster Linie Wolfgang Schäuble gehören, der Mann, der plötzlich in den Verdacht geraten war, er könnte ein potentieller Königsmörder sein.

Mag sein, daß er die Gerüchte unterschätzt hat, die ihm und dem Sprecher der Bonner CDU-"Ossis", seinem Duz-Bruder Günther Krause, ein Komplott zum Sturz des Bundeskanzlers nachsagten. Wahrscheinlich ist es auch, daß Helmut Kohl diesen Geschichten, die seit einigen Wochen kreuz und quer durch Bonn erzählt wurden, keinerlei Bedeutung zugemessen hat, zunächst jedenfalls. Doch am vergangenen Sonntag, als die führenden Herren der Koalition abends beim Kanzler beisammensaßen, um abermals über die Finanzierung des deutschen Zusammenwachsens zu diskutieren, sah Schäuble sich nun doch einem gewissen Erklärungszwang ausgesetzt.

Es sei zwar nicht so heftig dabei zugegangen, wie die Bild-Zeitung später berichtete, beteuert man im Kanzleramt, keine Spur von "Machtkampf Schäuble/Kohl", kein Abkanzeln des Fraktionschefs durch den Kanzler. Aber an Theo Waigels bissige Bemerkung, "Wo Rauch ist, ist auch Feuer", kann sich der eine oder andere Teilnehmer der Runde durchaus erinnern. Das aber war erst der Anfang dieses Intermezzos, aus dem der Fraktionschef etwas beschädigt hervorging. Tags darauf, nachdem Bild ihn mit der Schlagzeile "Stürzt er Kohl?" aufs Titelblatt gesetzt hatte, begann man sich in der Bonner Fraktion doch zu fragen, ob etwas dahinter stecken könnte. Hinterher hieß es, der Fraktionsvorsitzende hätte diesem Gerücht spätestens am Montag abend noch einmal entgegentreten müssen, gleich zu Beginn der Sitzung des Fraktionsvorstands im Beisein Kohls und Waigels.

Erst nachdem Kohl und Waigel zunächst auch in diesem Gremium die Möglichkeit einer großen Koalition – und eines Kanzlerwechsels – ausschlossen, schob Schäuble eine Erklärung nach: Er sei der Ansicht gewesen, Selbstverständliches nicht eigens sagen zu müssen, natürlich sei auch er ein engagierter Befürworter der bestehenden Koalition und so weiter.