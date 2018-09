Zum 400. Todestag Michel de Montaignes: Ein Reprint der lange verschollenen vollständigen Ausgabe der "Essais"

Von Andreas Isenschmid

Wo beginnt die Moderne? In der Renaissance – glaubt man einem berühmten Wort des Historikers Jacob Burckhardt, das "den Italiener" der Renaissance zum ersten Modernen, zum "Erstgeborenen unter den Söhnen des jetzigen Europas" erklärt.

Kein Diktum mag einem häufiger in den Sinn kommen, wenn man im Herbst 1992, 400 Jahre nach dem Tod seines Verfassers, im schönsten Buch der französischen Spätrenaissance und einem der schönsten der Weltliteratur überhaupt liest: in den "Essais" des Michel de Montaigne.

Zwar hat die Crème de la crème der Historiker unserer Zeit (von Natalie Zemon Davis bis Peter Burke) viel Mühe darauf verwendet, Burckhardts Wort zu widerlegen, auch und gerade im Hinblick auf Montaigne. Er sei nichts weniger als ein modernes Individuum, die Renaissance uns ferner, als aller erster Augenschein vermuten lasse, und ihre Menschen uns fremder, als wir uns auch nur denken könnten. Die Argumente der Historiker sind fein, lehrreich und halten gewiß fast allen Einwänden stand. Aber eine Überprüfung überleben sie nicht – die Lektüre Montaignes.

Wer die Bücher der Historiker schließt und das Buch Montaignes öffnet, der liest einen Zeitgenossen, der uns höchstens fremd ist, weil er uns so häufig voraus war. Gewiß, ein Ohr wird immer den fernen, historisch fremden Ton vernehmen – etwa wenn Montaigne dafür plädiert, die Folter bei Todesstrafen, "durch deren Härte man das Volk zur Ordnung anhalten will", nicht an den noch lebenden Verurteilten zu vollziehen, "sondern sie an den Leichnamen zu vollstrecken: denn ihnen die Bestattung zu verweigern, sie braten und vierteilen zu sehen, wird das Volk fast ebenso schrecken wie die Strafen, welche man die Lebenden erleiden läßt".

Doch das andere Ohr kann nicht umhin, die Stimme Montaignes zu hören, als wäre sie eine gleichberechtigte und nicht selten überlegene im Gespräch, in dem die Intellektuellen der Gegenwart die Probleme unserer Zeit verhandeln.