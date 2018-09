Von Hajo Steinert

Ein fünfunddreißigjähriger Mann in Gaza zum Beispiel. Er richtet den Luftstrom von fünf Haartrocknern auf seine empfindlichste Stelle. Die einundzwanzigjährige Frau in Sevilla wagt es just während eines Sündenbekenntnisses im Beichtstuhl. Und der vierundsechzigjährige Konzertbesucher in Managua verschafft sich zu Haydns Kaiserquartett in der letzten Parkettreihe Erleichterung. Ganz gleich welchen Alters, Geschlechts und welcher Nationalität – sie tun alle das gleiche. Der amerikanische Schriftsteller Harry Mathews treibt ein ewiges Motiv der Weltliteratur auf die Spitze.

Der Witz dieser insgesamt zweiundsechzig autoerotischen Kürzestgeschichten unter dem ebenso körperbetonten wie philosophischen Titel "Die Lust an sich" liegt vor allem in der Erzähltechnik. Voraussetzung für das serielle Erzählverfahren ist hier die stereotype Wiederholung der Daten (genaues Alter, Ortsangabe) und die auf die immer gleiche Arbeit reduzierte Handlung.

Harry Mathews kommt ohne Psychologie und – obwohl es bei seinem Thema so naheliegt – ohne tragikomische Verwicklungen aus. Aus der Vorstellungswelt der agierenden Figuren teilt er nichts mit – ganz im Gegensatz zu Philip Roth, der in "Portnoys Beschwerden" die bahnbrechenden Masturbationsszenen in der amerikanischen Literatur geschrieben hat. Die Hommage an Philip Roth klingt bei Mathews so: "Ein dreizehnjähriger Junge sitzt in der riesigen, leeren Toilette eines Internats bei Valparaiso masturbierend auf einem Klo. Er verflucht seine Sucht nach dieser traurigen Angelegenheit und fragt sich, welche Wirkung sie auf seine Pickel haben wird."

In der Regel resultiert die Komik bei Mathews aus der Nüchternheit der voyeuristischen Beschreibung. Georges Perec, sein französischer Übersetzer, hielt "Die Lust an sich" für "ein großes ökumenisches Werk".

Apropos Perec. Getroffen hatten sich die beiden Schriftsteller 1970 in Paris. Man schaute sich amerikanische Filme an, ging in die Bar du Pont-Royal, legte sich anschließend auf den Wohnzimmerteppich und rauchte zu Verdis Requiem einen Joint. Es war das gleiche Jahr, in dem bei uns der März Verlag Mathews’ längst vergessenen Roman "Zlahn" auflegte. Ein Roman im Comic-Stil: Da werden einem Geigenbauer die Finger amputiert, landen nackte Neger in einem Klostergarten, und die Menschheit wird von Himbeerpocken geplagt. Alles nach dem Geschmack lesender Freaks. Harry Mathews’ eigentliche Entdecker in Deutschland waren allerdings Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla. Sie druckten schon 1969 einen Auszug aus "Zlahn" in der legendären Anthologie "Acid – Neue amerikanische Szene".

Doch Mathews war eher ein eleganter Weltenbummler als ein schreibender Beatnik. Er schwärmt für Bayreuth, nicht für Woodstock. Reiste lieber zu Gunter Sachs und Brigitte Bardot als zu düsteren Poeten im Rheinland. Ein Bohemien mit Bankkonto, mehreren Frauen (seine erste war die Künstlerin Niki de Saint Phalle) und mehreren Wohnsitzen. Der heute Einundsechzigjährige wuchs in New York auf, lebte und arbeitete mit Niki de Saint Phalle und dem amerikanischen Lyriker John Ashbery in einem Künstlerdorf auf Mallorca, tummelte sich in Venedig. In den französischen Alpen besitzt er ein Landhaus, neuerdings trifft man ihn häufig in Berlin, wo er gemeinsam mit Oskar Pastior dialogische Gedichte schreibt. In Paris machte ihn sein Freund Georges Perec 1972 mit einer literarischen Gruppe bekannt, deren spielerisch-ästhetische Ansichten Harry Mathews als seine eigenen wiedererkannte: Ouvroir de Litterature Potentielle (OuLiPo).