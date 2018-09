Inhalt Seite 1 — Villen zum Spottpreis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Arne Daniels

Kaum sechs Monate ist es her, daß sich die Hamburger Senatoren mit einem letztlich gescheiterten Diätengesetz bundesweit den Ruf erworben haben, allzu sorglos das eigene Wohl zu mehren. Nun geben die Politiker der Hansestadt erneut dem wachsenden Unmut über die Parteien Nahrung. Zwei vertraute Vorwürfe sind es, deren sich die seit nunmehr fast vierzig Jahren regierenden Sozialdemokraten wieder einmal erwehren müssen: Sie trieben, heißt es, Schindluder mit dem Besitz der Stadt, und sie betrachteten den Stadtstaat offenbar als eine Art Selbstbedienungsladen für verdiente Genossen.

Dieses Mal geht es um die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft Saga, die in Hamburg knapp 87 000 Wohnungen besitzt und zusätzlich fast 8000 Wohnungen aus dem Besitz der Stadt verwaltet, darunter auch Villen in den feinen Elbvororten. Vor allem letztere würden, so erfuhren die Hamburger aus den Lokalzeitungen, zu Spottpreisen vermietet. Schon für Quadratmeterpreise zwischen einer und sechs Mark sind bei der Saga Wohnungen in besten Lagen zu haben, und durchweg liegt der Mietzins unter den jeweiligen Vergleichsmieten. Vor allem aber wird der Vorwurf erhoben, das Unternehmen versorge bevorzugt die eigenen Mitarbeiter und SPD-Funktionäre mit den billigen Luxusherbergen. In der Stadt, in der zumindest bei Neuvermietungen Quadratmeterpreise um zwanzig Mark keine Seltenheit mehr sind und in der vermutlich 100 000 Menschen eine neue Bleibe suchen, ist die Empörung derzeit groß.

Bereits vor Monaten hatte der Landesrechnungshof auf die Mißstände bei der Saga aufmerksam gemacht. Im August brachte dann der FDP-Landesvorsitzende Robert Vogel die Affäre mit der Veröffentlichung einer "Schnäppchenliste" von 1600 Billigwohnungen ins Rollen. Fast täglich wurden neue Beispiele bekannt: Der einstige Saga-Aufsichtsrat Helge Dornblut (SPD) verschaffte sich vor vier Jahren im noblen Flottbek eine Wohnung mit einem Quadratmeterpreis von gerade mal 5,78 Mark. Der sozialdemokratische Bauausschuß-Vorsitzende P., zugleich Weggefährte von Bausenator Eugen Wagner, zahlt für seine zwar laute, aber prestigeträchtige 140-Quadratmeter-Wohnung an der Alster kaum mehr als tausend Mark. Baudirektor M. überweist für seine große Altbauwohnung im nicht minder feinen Othmarschen weniger als sechs Mark pro Quadratmeter. Die alten Schlagworte vom roten Filz und von der Vetternwirtschaft fanden wieder einmal schnelle Verbreitung.

Tatsächlich sind die Verhältnisse bei der seit Jahren umstrittenen Saga skandalös, doch die gewiß für viele Großstädte typische Affäre wird auch von außen kräftig geschürt. Denn eng ist es nicht nur auf dem Hamburger Wohnungsmarkt, eng ist es auch auf den Oppositionsbänken im Rathaus. Mit CDU, FDP und den Grünen/Alternative Liste (GAL) mühen sich dort gleich drei Parteien um Profil. Und mehrere Zeitungen beteiligen sich an der Jagd auf die besten Details der Affäre. Da wurde mitunter nicht so genau hingeschaut, wenn es galt, als erster neue Sensationen präsentieren zu können.

So sind beispielsweise sowohl Bauausschuß-Vorsitzender P. als auch Baudirektor M. schon vor Jahrzehnten mit Hilfe des Wohnungsamtes ganz legal an die angeblichen Luxusappartements gekommen – lange bevor sie über Einfluß und Geld verfügten. Daß-sie noch heute den billigen Wohnraum nutzen dürfen, mag unsinnig erscheinen. Doch diese sogenannten Fehlbelegungen sind keine Spezialität der Saga, sondern ein Problem des gesamten sozialen Wohnungsbaus. Die Saga konterte zudem, ihr seien bei Mieterhöhungen enge gesetzliche Grenzen gesetzt, und die habe man stets ausgeschöpft – eine freilich umstrittene Auffassung. Viele ihrer Wohnungen seien überdies nichts anderes als "Bruchbuden", für die man keine hohen Preise verlangen könne. In zahlreichen Fällen seien Instandsetzungsverträge abgeschlossen worden, die die Mieter zu hohen Eigenleistungen verpflichteten.

Weil der nun bereits seit zwei Wochen kochenden Affäre wegen der komplizierten Materie noch der rechte Pfeffer fehlt, halten vorerst Gerüchte das Publikum bei Laune. Von neuen, brisanten Geheimlisten mit Begünstigten wird gemunkelt. Anonyme Informanten verkünden, bei der Saga würden bereits Akten vernichtet. Mitarbeiter des Unternehmens hätten bei der Wohnungsvergabe teils fünfstellige Bestechungssummen kassiert, und für die eigene Klientel würden auf die ohnehin niedrigen Mieten Freundschaftsrabatte gewährt. Die Hinweise auf derartige Preisabschläge für Mitarbeiter und bewährte SPD-Genossen mehren sich, stichhaltige Beweise sind bislang allerdings ausgeblieben. Die Saga streitet Sonderkonditionen dieser Art entschieden ab. Nun haben erst einmal Wirtschaftsprüfer von Peat Marwick bei dem Wohnungsunternehmen Quartier bezogen, um die Geschäftsgebaren der vergangenen Jahre zu durchleuchten.