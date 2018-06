TEMPLIN. – Eberhard Brandt, Landwirt im Brandenburger Kreis Templin, will „Wiedereinrichter“ werden. Das heißt: Wie viele ehemalige Bauern in Ostdeutschland, deren Familien Anfang der fünfziger Jahre aus fadenscheinigen Gründen enteignet oder in den sechziger Jahren in Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPGs) gezwungen wurden, hat er sein Land zurückerhalten.