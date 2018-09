Ein Stück Autobahn wird in die Luft gesprengt, um einen sizilianischen Richter zu ermorden; und die Firma Benetton wirbt für bunte Kleidung mit Photos von Opfern der Mafia. Jean Baudrillard meint, daß Italien das fröhlichste Land Europas ist, weil es sich nicht gegen den Verlust der Denksubstanz wehrt, wie die geistigen und moralischen Schiedsrichter Frankreich und Deutschland.

Pasolini wollte das Fernsehen, die Schulen und die Dummheit abschaffen; solch ehrgeizige Kulturpiraten gibt es nicht mehr. Aber immer noch strampeln ein paar verschwitzte Tupamaros gegen die offizielle, farbenfrohe Gleichgültigkeit: zum Beispiel Stefano Benni in seinem Klamauk-Roman „Baol“ (oder Die magischen Abenteuer einer fieberhaften Samstagnacht; aus dem Italienischen von Jochen Koch; Piper Verlag, München 1992; 207 S., 34,– DM). Dieses Buch wurde in Italien vielleicht durch ein Mißverständnis zum Bestseller. Es ist eine Satire auf den Jargon der Öffentlichkeit, auf die Politiker und deren Hofsatiriker in Fernsehen und Presse – alles so treu nachgeahmt, daß die Unterscheidung schwierig wird. Statt fernzusehen konnte man das Buch lesen.

Der Untertitel ist im Original weniger phantasielos: „Eine ruhige Nacht im Regime“. Der Zauberer Baol dringt mit einigen Rebellen in das geheime Macht-Archiv ein und entwendet Realitätskonserven, um den Parteibonzen zu entlarven. Der Held ist eine Art Tarzan mit Mikrocomputer; seine Sprache ähnelt der seiner Gegner; auch er besticht das Publikum mit akrobatischen Wortspielereien (die in der Übersetzung weniger Lacherfolg haben werden). Am glaubhaftesten ist er dann, wenn er sich nicht um die Wahrscheinlichkeit seiner Erzählung kümmert, wenn er den Unrat und den Gestank nach faulen Eiern auf den Aborten der Macht beschreibt.

Meist ist Stefano Bennis Ironie aber zu ausgebleicht, um gegen die Sonnenbräune in den kulturellen Talk-Shows aufzukommen. Der graue Humor richtet wenig aus gegen die wildentschlossenen Spaßmacher. Und das ganze Land wird immer fröhlicher, für die heimischen Showmaster und die ausländischen Philosophen. Franz Haas