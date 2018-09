Inhalt Seite 1 — Wenn die ersten Jungs fallen werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wladimir Tschupachin

MOSKAU. – Nachdem zahlreiche Versuche, den jugoslawischen Knoten politisch aufzulösen, nicht das erwünschte Ergebnis gebracht haben, wird in der Weltgemeinschaft zunehmend gefordert, diesen Knoten zu zerschlagen – durch einen militärischen Eingriff.

Dieser Gedanke erinnert uns an den Sieg über den irakischen Aggressor, der dem Militär Ruhm und den Staatsmännern politisches Kapital gebracht hat. „Wir haben das in Kuwait geschafft. Warum sollen wir das in Jugoslawien nicht schaffen?“ – so lautet heute die Logik.

Es gibt jedoch einen krassen militärischen Unterschied zwischen dem Krieg gegen Saddam Hussein und der Situation in Jugoslawien. Ein „Sturm in der Wüste“ ist nicht so gefährlich wie ein Gewitter in einer dichtbesiedelten europäischen Region.

Auch betrachtete die Mehrheit der Völker den Irak als Aggressor; es war keine Sünde, ihn zu bestrafen. In Jugoslawien dagegen wird ein Bürgerkrieg ausgefochten, der zudem durch ethnische Konflikte geprägt ist. Die Situation ist sehr kompliziert und verworren. Es ist eine große Verantwortung, hier als Richter aufzutreten, der den Schuldigen ermitteln und bestrafen soll.

Das erklärte Ziel einer eventuellen militärischen Aktion – Sicherung humanitärer Hilfsmaßnahmen – ist verständlich. Die Mittel allerdings, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll, sind sehr zweifelhaft.

Man wird sich auf Luftangriffe gegen die Artillerie um Sarajevo nicht beschränken können, selbst wenn sie sehr erfolgreich wären. Denn es würden noch Granatwerfer und andere Waffen zurückbleiben, die in die Berge verlegt werden können. Zugleich müßte man mit Partisanenaktionen rechnen, das würde alliierte Landtruppen erfordern. Ein Russe denkt, wenn er in diesem Zusammenhang von einem „begrenzten Kontingent“ hört, sofort an Afghanistan.