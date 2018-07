Merkwürdig, wie viele Landkarten in Polen hängen, dem Land, das andere so oft von der Landkarte löschen wollten. Artur Hajnicz, im Kriege Soldat; später Kommunist, seit 1980 dann Mitglied der Solidarnosc und im Studienzentrum des polnischen Senats tätig, weist auf die Karte in seinem Arbeitszimmer: "Polen ist das einzige Land der Welt, das in den vergangenen drei Jahren sämtliche Nachbarn ausgewechselt hat.