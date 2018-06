Die Kurskorrektur, die Björn Engholm der SPD auf dem Bonner Parteitag zumutete, war ein riskantes Unternehmen. Das lag am Inhalt, aber nicht zuletzt auch an dem Überrumpelungsstil, mit dem der Vorsitzende im Vorfeld dieser Beratungen zu demonstrieren versucht hatte, was manche an ihm vermißten: Führungskraft und Regierungsbereitschaft.