Was kann einen jungen französischen Kaufmannssohn Ende des 18. Jahrhunderts veranlassen, nach England zu reisen, um das Aufblühen von Gewerbe und Handel im Zeichen der industriellen Revolution zu studieren? Neugier, Abenteuerlust? Vor allem war es wohl der Wunsch des Vaters, der den knapp Zwanzigjährigen, 1767 in der Nähe von Lyon geborenen Jean-Baptiste Say bewog, seine Koffer zu packen und den Ärmelkanal zu überqueren, um sich in einem kleinen Dorf in der Nähe Londons einzumieten.