Von Otto Kallscheuer

Ernst Tugendhat, bis Anfang 1992 Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin, hat vor dem Erscheinen seiner leider ziemlich unvollständigen „Collected Papers“ dieses Land verlassen. Er hat sich mit zwei unscheinbaren Taschenbüchern – als Fachphilosoph und als Bürger – von zwei unterschiedlichen Öffentlichkeiten verabschiedet.

„Im November 1949 bin ich mit 19 Jahren aus der jüdischen Emigration in Venezuela und den USA zum Heideggerstudium nach Deutschland gekommen. Daß das ein sehr fragwürdiger Schritt war“ – heißt es in „Ethik und Politik“ –, „ist mir erst viel später klargeworden.“ Fragwürdig ist Tugendhat heute der Versöhnungsgestus eines aus Deutschland „gut Weggekommenen“, der nach dem Krieg „gegenüber den Opfern – den Toten und den Uberlebenden – skandalös“ habe wirken müssen.

Tugendhat kam nach Deutschland, um Philosoph zu werden; heute geht er als einer der international wichtigsten deutschen Philosophen – wie er betont (und wie wir ihm glauben) aus privaten Gründen. Doch er fügt hinzu: „Jetzt, nach dem Anschluß Ostdeutschlands und dem erstaunlich massiven Rückfall in den Fremdenhaß, wird es für den liberalen Geist hierzulande schwerer werden. So mag in meinem Weggang auch ein Stück politischer Feigheit liegen.“

Was einer der am rücksichtslosesten liberalen Menschen, denen ich je begegnet bin, sich selbst vorwirft, muß für politisch sensible Deutsche ein Vorwurf an unser Gemeinwesen, an unsere politische Kultur, an uns selbst als deutsche Bürger sein. Tugendhat schrieb diese Sätze im Herbst 1991. Im Herbst 1992 fragt ein CDU-Politiker in Rostock den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden Ignaz Bubis, ob seine Heimat nicht vielleicht doch eher Israel sei.

„Der Universalismus in der Ethik gehörte zum Kostbarsten des modernen liberalen Judentums, und wir liberalen Juden meinen auch, daß er die wahre jüdische Tradition vertritt, für uns war er der einzige Stolz“, schrieb Tugendhat in einer Kritik am amerikanischen politischen Theoretiker Michael Walzer. Man muß sie leider in den beiden Suhrkamp-Bändchen ebenso vermissen wie seinen Protest in der taz gegen das in der Öffentlichkeit gezeichnete miese Bild von „Schlepperorganisationen“, die Flüchtlinge für Geld auf illegalem Wege nach (damals noch: West-) Deutschland bringen. Tugendhats Familie hatte es solchen „Geschäftemachern“ zu verdanken, daß sie rechtzeitig aus Südfrankreich auf das rettende Schiff nach Südamerika kam.

Die deutschen Universitäten müssen einen leidenschaftlich Lehrenden und Fragenden vermissen. Bei Ernst Tugendhat haben Studierende und Forschende lernen, erleben, erfahren können, was es heißt, sich im Denken (und Reden) zu orientieren. Und: Was es bedeutet, bürgerliche Verantwortung ernst zu nehmen. Im Rückblick schreibt der als Philosophieprofessor „gut assimilierte Ausländer“ über seine politischen Konflikte: „Gerade diese Auseinandersetzungen führten dazu, daß ich mich ... zum ersten Mal in diesem Land voll identifizieren konnte“.