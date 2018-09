Inhalt Seite 1 — Erbe des Kalten Krieges Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Hoffmann

Zweiundvierzig Jahre lang war die 58 bis rue La Boétie in Paris, ein Nebengebäude der amerikanischen Botschaft nahe den Champs-Elyseé und dem Elysée-Palast die bedeutendste Schaltstelle des Handels mit dem Osten. Von hier aus wurde ein geheimer Krieg geführt, zwar nicht mit militärischen Mitteln, gleichwohl kaum weniger wirkungsvoll. Zielscheibe der Kalten Krieger hinter den verschlossenen und streng bewachten Türen der 58 bis rue La Boétie war der kommunistische Ostblock, ihr Waffenarsenal war das Coordinating Committee for Multilateral Export Controls – kurz Cocom.

Zweiundvierzig Jahre lang hat Cocom als eine Art Frühstückskartell den Export militärisch oder strategisch relevanter Güter und Techniken in die kommunistische Welt reglementiert und im Zweifel verboten. Nach den Umwälzungen im Osten hat sich das Blatt gewendet. Schon vor Monaten suchte der russische Regierungschef Jegor Gaidar um die Aufnahme Rußlands als Mitglied des Cocom nach und bat außerdem darum, die Cocom-Beschränkungen für strategische Güter für sein Land aufzuheben. Und voreilige Auguren wähnten Anfang vorletzter Woche die Auflösung bereits für beschlossene Sache.

Soweit ist es jedoch noch nicht. Zur jüngsten Tagung der siebzehn Cocom-Länder – Mitglieder sind Australien und alle Nato-Länder außer Island – am 23./24. November in Paris waren zwar die meisten ehemaligen Ostblockländer außer China, Nordkorea, Vietnam und Kuba eingeladen, die Öffnung der Türen bedeutete jedoch keineswegs das Ende von Cocom. Allerdings waren sich die westlichen Mitglieder weitgehend darin einig, das Erbe des Kalten Krieges abzutragen. Ein Teilnehmer der Sitzung umriß die Situation so: "Wir haben die Tür aufgemacht, die Gäste können kommen, aber sie müssen unsere Spielregeln einhalten, ehe wir sie ins Innerste einlassen."

Cocom-Mitglieder müssen sich beim Export oder Reexport sensibler Techniken zu strikten Kontrollen verpflichten. Das allein reicht nicht aus, wenn nicht zugleich die notwendigen Kontrollinstrumente vorhanden sind. Die GUS-Staaten haben sich zwar bereit erklärt, solche Cocom-Standards zu installieren, sie tun sich damit aber aus naheliegenden verwaltungstechnischen Gründen besonders schwer.

Gegenüber den unmittelbaren Nachbarstaaten Westeuropas – Polen, Ungarn und die beiden Länder der ehemaligen Tschechoslowakei – sind die Exportbeschränkungen mit ihren umfangreichen Listen der zur Ausfuhr verbotenen Güter bereits gelockert. Die Ausfuhr sogenannter Dualuse-Güter, also Güter, die sowohl zivilen als auch militärischen Zwecken dienen können, nach Ungarn unterliegt keiner Beschränkung mehr. Das gleiche gilt praktisch bereits für Polen und die ČSFR. Verlangt wird jedoch die Garantie, daß Dual-use-Güter nur für zivile Zwecke eingesetzt werden. Wie schon bisher für Ausnahmeexporte haben die Cocom-Mitglieder das Recht, sich vor Ort zu vergewissern, daß die ausgeführten Produkte im Bestimmungsland bleiben und auch nur für den deklarierten Zweck eingesetzt werden.

Zu den noch unsicheren Ländern gehören Rumänien, bedingt auch Bulgarien. Nach wie vor unter strenger Cocom-Kontrolle steht das kommunistische Nordkorea, das noch immer im Verdacht steht, Nuklearwaffen zu entwickeln. Beschränkt sind ferner die Exporte nach Vietnam, Rotchina und Kuba. Mit Ausnahme von Kuba sind allerdings die Bedingungen für Ausnahmeregelungen gelockert worden. Gegenüber der Volksrepublik China haben sich vor allem die Vereinigten Staaten stets großzügig verhalten; Cocom war eben auch immer ein nützliches Instrument der ganz normalen Exportpolitik.