Während Goethe ein Gott zu sagen gab, wie er leide – die Stelle aus „Tasso“ ist bekannt, wir dürfen sie aber für die Neuhinzugekommenen noch einmal wiederholen: „Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, / Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide“ – während es solchermaßen aus dem Dichter Tasso, den wir an dieser Stelle getrost mit dem Dichter Goethe in eins setzen können, heraussagt und -klagt, befahlen zweihundert Jahre später andere Stimmen Adelheid Streidel, dem nächstbesten Kanzlerkandidaten der SPD ein Messer in den Hals zu rammen. Beide Vorfälle, der schöpferische und der mörderische Akt, verbindet der Zustand einer – grob laienhaft diagnostiziert – Schizophrenie: bei Goethe nur den Augenblick des Sagens, bei Streidel ihr ganzes Sein beherrschend. In beiden Exempla ist das Ich nur noch eine Hohlform, ein Bauch sozusagen, aus dem heraus anderes spricht. Es gab Dichter, sogenannte Surrealisten, die sehr geschwitzt haben, um in einen solchen Zustand des Resonanzkörperlichen zu gelangen. Und immer schon, das soll hier nicht noch einmal durchgegangen werden, hat man sich in Künstlerkreisen ganz allgemein viel stimuliert: gesoffen und gekifft, vom Ich-Dienst suspendiert. Kunst, die verehrte Große Kunst, ob politisch oder unpolitisch, weiblich oder männlich, tragisch oder komisch, entspringt offensichtlich stets einem kurzen Stich der Schizophrenie, des Ausgeliefertseins an irgendwelche Mächte, an irgendein sich nicht näher signalisiert habendes Höheres, Tieferes, Inneres, Anderes. Dito Überwältigtseins von diesem Einschlägige Zeugnisse von Catharina von Greiffenberg bis Rimbaud und Rilke und Kafka brauchen nicht referiert zu werden, und wahrscheinlich, dies wäre ein Dissertatiönchen wert, findet sich dergleichen Erfahrung in überhaupt allen Epochen und Kulturen seit der Geburt der Poesie aus der Inbrunst des Gebets.

Insofern muß uns die Tatsache, daß der spätere Dichter Ernst Herbeck 1946 als junger Mann für den Rest seines Lebens in die Nervenheil- und Pflegeanstalt Gugging bei Wien eingewiesen wurde, weil er Stimmen hörte, bei der Lektüre seines Werkes nicht weiter beschäftigen. Von Ernst Herbeck als einem an Schizophrenie erkrankten Menschen zu sprechen, ist – dem allgemeinen Verständnis nach – richtig, ihn einen schizophrenen Dichter zu nennen allerdings eine Tautologie (weißer Schimmel). Die Auskunft, daß er sein Leben über in Behandlung war, eine Zeitlang sogar entmündigt, mag die Konsumption seiner Verse durch den Leser sozusagen flankieren, ist aber streng genommen von keinem größeren oder geringeren Wert als die Feststellung der Tatsache, daß Ernest Hemingway Amerikaner war, Martin Opitz 1597 in Bunzlau geboren wurde und 1639 in Danzig starb und Anton Čechov einen Hund hatte. (Zola übrigens auch.)

Begleitumstände hätte Uwe Johnson das wohl genannt.

Der Leser, und wir meinen hier den gewöhnlichen Leser (mit Virginia Woolf und Doktor Johnson zu sprechen), uns also und nicht den Facharzt für Sprache, Foucault & Schizophrenie, wird, solchermaßen informiert, allerdings überrascht sein. Denn er bemerkt sogleich, wenn er dieses Buch aufschlägt, die „Gesammelten Texte“ – viel schon vor Jahren der Welt Geschenktes darunter, noch mit dem Pseudonym Alexander signiert –, wie einfach und klar, wie sozusagen normal Herbecks Gedichte sind, oft sind. Ein Beispiel. Das Gedicht heißt „Der Kreis“: „Der Kreis ist rund / die Ellipse ist oval / der Kreis ist kugelrund / der Mensch ist jovial.“ Und eine weitere Probe, mit dem Titel „Das Leben“: „Das Leben ist den einen und / den anderen abhängig. Das Leben be- / stimmen die Enten. Somit, zum Bei- / spiel, sind die Hühner von den Enten / abhängig; Und das Pferd von den Kühen.“

All das sind auf den ersten Blick klare Aussagen, grammatikalisch vielleicht ein bißchen mutiert, jedenfalls sehr übersichtlich – Feststellungen, Merksätze. Hier sticht kein trunkenes Schiff in See, hier erglühen keine magnetischen Felder; hier waltet sanft die Poesie der Nüchternheit: Fundsachen – was der Fluß der täglichen Gefühle so mit sich führt, Gedankenlaub, im Traum Erhaschtes –, säuberlich sortiert. Die Poesie der Zettelkästen und Kuriositätenmagazine, Ordnungspoesie. Oft nur Nebeneinandergelegtes: „Der Tod ist groß ... Der Tod ist schön ... Der Tod ist auch ... Der Tod ist auch dumm ... Der Tod in der Schule als Mädel.“

Doch dann muß der Leser damit rechnen, daß inmitten dieser artigen Satz-Fluchten plötzlich kleine Löcher aufreißen, Falltüren aufklappen, sinnlose Treppen den Weg verstellen, Stolperschwellen aus dem Textboden wachsen. Hoppla. „Das Leben bestimmen die Enten“? – „Der Tod in der Schule als Mädel“?

Seltsames passiert. Etwas kommt dem Schreiber beim Schreiben ins schöne Gehege. Es ist der Moment der Schizophrenie, der Augenblick, da sich das gründlich zusammentherapierte Ich des erstarrten Anstalt-Bürgers wieder öffnet, da der Dichter Ernst Herbeck aus der mühevoll errichteten und gut verputzten Unauffälligkeit wieder heimkehrt in das Reich der Stimmen. Dann haucht es hinein in sein Schreiben, was immer es ist (Gott und Teufel, Uber-Ich und Unter-Ich). Dann werden seine Texte Gedichte: „Der Tod in der Schule als Mädel“. Dann drängt ein fremdes Wort hinein: „Regensarten“. Oder ein Satz steht plötzlich quer: „Das Auge sieht so wie ein Psalm“; „in der Zukunft liegt der Tod uns zu Füssen“. Oder dieses hier – fast ein Haiku: „Die Seerose blüht am See. / Sie ist weiss wie Schnee. / Die Rose ist ein Spiel mit dem Wasser.“