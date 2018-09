Inhalt Seite 1 — Ein Bissen Brot für den Bären Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Slavenka Drakulić

Es ist jetzt schon zwei Monate her, daß das letzte überlebende Tier im Zoo von Sarajevo, ein Braunbär, gestorben ist. Der Bär hatte noch vom Aas zweier Artgenossen zehren können, als die übrigen Zoobewohner bereits eingegangen waren. Die Wärter hatten ihre Schützlinge so lange wie menschenmöglich versorgt. Nachdem aber einer von ihnen den Kugeln der Heckenschützen zum Opfer gefallen war, wurde es selbstmörderisch, die Tiere noch füttern zu wollen. Und dennoch brachte ein Wärter am Montag, dem 2. Oktober, dem Bären einen Apfel und ein Stück Brot – zu spät: Das Tier war schon zu schwach und starb.

Es mag zynisch erscheinen, einer knappen Zeitungsmeldung über den Verlust eines Bären überhaupt Beachtung zu schenken, wo in derselben Ausgabe von schätzungsweise einhunderttausend Toten in Bosnien und Herzegowina die Rede ist und wir damit rechnen müssen, daß mindestens dreihunderttausend Menschen in diesem Winter verhungern und erfrieren werden. Doch in dieser Geschichte geht es nicht um den Bären, sondern um den Wärter.

Stellen Sie sich einen Mann vor, der unbeirrt seine Arbeit tut, obwohl er schon eine ganze Zeit lang keinen Lohn mehr bekommt – oder falls er ihn doch bekommt, dann nützt er ihm nichts, denn er kann für sein Geld in den Geschäften nichts kaufen. Im übrigen gibt es keine Geschäfte mehr.

Bedenken Sie dann, daß der Mann sich um das Tier kümmert, weil es seine Pflicht ist. Er weiß genau: Es besteht für den Bären keinerlei Hoffnung, er wird sterben. Wie letztlich auch geschehen. Und trotz alledem bringt dieser Mann dem Bären am besagten Montag einen Apfel und einen Kanten Brot.

Ich kann mir nicht vorstellen, daß von der Zooverwaltung (sofern noch vorhanden) Äpfel und Brot ausgeteilt wurden. Wäre dem so gewesen, hätte man doch eher erwarten müssen, daß der Wärter diese einsteckt, für sich selbst, seine Familie, die Nachbarn. In der Londoner Times lese ich, die Menschen in Sarajevo ernährten sich von Löwenzahn. Niemand würde dem Mann einen Vorwurf gemacht haben, wenn er ans eigene Überleben gedacht hätte. An diesem Tag jedoch entschloß er sich, genau das Gegenteil zu tun. Höchstwahrscheinlich hat er die Lebensmittel von seinen eigenen kümmerlichen Vorräten abgezweigt und sie dem Bären gegeben.

Auf den ersten Blick erscheint sein Handeln vollkommen absurd; als wollte der Wärter seine eigenen Überlebenschancen sabotieren, indem er stur die so sinnlos gewordene Fürsorgepflicht für ein todgeweihtes Tier erfüllt. Um zu verstehen, warum er das tut, wenden wir uns einem Literatentreffen zu, das neulich in Straßburg stattfand. Dort schilderte Kemal Kurspahić, Chefredakteur der Liberation in Sarajevo, die unglaublichen Bedingungen, unter welchen dort täglich die Zeitung erscheint.