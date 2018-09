Ein einziges Warten, bis es dunkel wird. Der Tag scheint schon zu Ende, wenn der Film beginnt. Der elfjährige Bud aus Liverpool (Leigh McCormack), der mit seiner Mutter (Marjorie Yates) und den älteren Geschwistern in einer trüben Wohnung haust, ist ein Opfer der Dämmerung. Er steht zwischen Kindheit und Erwachsenwerden, Zuneigung und Einsamkeit, Schäbigkeit und geborgtem Glanz. Das Radio ist sein treuer Begleiter. Die Musik der mittfünfziger Jahre mildert dieses Pubertätsdrama, das sich an keiner Ecke verschärft.

Ein munteres Menuett von Boccherini spielt zum Vorspann auf. In einer Silbervase stehen trockene Rosen. Die Blütenblätter fallen ab. Das Stilleben gerät in Fahrt durch eine Überblendung. Ein Junge steht im Regen. Gleich wird er laufen, statt zu tanzen, in einer Backsteinstraße, nachts. Hinter den Mauern dröhnt ein Kino-Lautsprecher. Die Szene suggeriert die Vertreibung des Jungen in das Paradies des permanenten Glücks. Innen ein Geschmack vom Absterben, außen ein Gefühl von Endzeit. Der Film neigt zur Emblematisierung jedes Bildes. Das tut ihm nicht gut.

Der Heranwachsende mit den scheußlichen Kniestrümpfen, kurzen Hosen und adrettem, naßgekämmten Scheitel sieht scheu von drinnen nach draußen. Oft geschieht dies im schützenden Rahmen einer Gardine, eines Fensters, einer Tür. Wie es Kindern ergeht: Selten sieht die Welt auf sie zurück. Mit Ausnahme eines merkwürdig freundlichen Maurers bei der Arbeit (ein Bruder von Bud) und seiner unentwegt gutmütigen Mutter. Sie hütet den Herd, der Junge entkommt ihrer Sorge nicht. In der engen Arbeiterwohnung, die keinen Vater beherbergt, ist sie die Schließerin.

Das Backsteinloch ist ein Gefängnis, dem der träumerische Gefangene nur entkommt, wenn er zur Schule geht. Das ist ein anderer Ort der Schrecken: Katholisch, gewalttätig, herzlos. Der Katechismus lehrt den Stumpfsinn. Er hält die Sinne der Schüler in Schach: mit Hilfe der Beichten und Strafen, des Schweigens und Betens. Am Schulort wird die geliebte Mutter des Jungen zur Mater Dolorosa. In einer Vision erscheint dem Tagträumenden der eigene Bruder ans Kreuz geschlagen. Tod und Verklärung eines Maurers?

Wo Gefahr wächst, weicht der Film ins Gefällige aus. Die Tonspur ist eine Kaskade der Beschwichtigung: Sie dämpft die Bilder, die verstören könnten, pausenlos. Sie kittet den Riß des inneren Films. „When I Leave The World Behind“, „Lift Up Your Hearts“, „Endless Mercies“, so klingen die Verheißungen aus einer besseren Welt. Sie reißen Bud aus den Dämmerungen, den Kellertreppen, den Gitterstäben, die ihn umzingeln. Der Ton lockt ihn auf fliegenden Teppichen davon. „Meet Me In St. Louis“, „The Magnificent Ambersons“, „Great Expectations“ – die Filmmusiken machen Wunschkonzert für ein schmächtiges Gefühl im Aufbruch.

Die Familie, die harmlos, aber zäh zusammenhält, stand schon im Mittelpunkt des preisgekrönten Films „Distant Voices, Still Lives“, den Terence Davies vor vier Jahren drehte. Da war das Leben ein einziges Schaukeln und die Familie ein unerschütterlich schreibegabter Singverein, der die Pausen des Sinns mit Geisterbeschwörungen stopfte. Davies, der mit der übergenauen und ungewöhnlich harten Studie „The Terence Davies Trilogy“ (1983, in Schwarzweiß) die Sozialisation eines Lederschwulen zeigte, führt nun in „The Long Day Closes“ (Originaltitel) die Jugend eines Sängerknaben vor.

Die Farbe ist in diesem Film der Lack, der die Erinnerung versiegelt. Die tastenden Schwenks in kostbar sepiagetönten Bildern betonen die Tradition des Tafelbildes. Die Kamera überfliegt zum Schluß in einer Fahrt die Kirchengemeinde, die plötzlich zur Schülerschaft wird. Diese Empfindsamkeit speist sich aus harmloser Nostalgie. Der Bildspender ist ein Album mit abgegriffenen, ausgefransten, doch steif beschrifteten Photos. Seht mal an: Das ist Ich gewesen? Karsten Witte