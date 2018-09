Von Werner A. Perger

Wien

Einladungen hat er mehr als genug, nicht nur von der FDP. Auch aus der CDU und der CSU sei er zu Diskussionen gebeten worden, sagt Jörg Haider, aber von wem, will er nicht sagen. "Ich möchte denen keine Schwierigkeiten machen." Darüber lacht er. Jörg Haider kann vergnügt lachen, er ist überhaupt ein freundlicher Mensch, wenn’s nicht darauf ankommt. Parteifreunde erfuhren: Er kann auch anders.

Von sich selbst spricht er gern in der dritten Person: "Der Jörg Haider", sagt er dann, nicht "ich". Beispielsweise, wenn man ihn auf seine deutschen Erfahrungen anspricht. "Die Dämonisierung des Jörg Haider", sagt er, sei dort nicht anders als in Österreich. Oder wenn man ihn fragt, wer 1998, nach der übernächsten Parlamentswahl, in Österreich Bundeskanzler sein werde: "Möglicherweise der Jörg Haider." Da lacht er, der Jörg Haider. Fast spitzbübisch. Cooler Typ. Wiens eiskalter Engel.

Die Einschränkung – möglicherweise – meint er nicht wirklich ernst. "Eine Wahlperiode dürfen sie noch regieren", Vranitzky und Busek, die Herren von der "Einheitspartei der beiden alten Parteien", wie der Wiener Oppositionsführer die große Koalition schon mal nennt. Dann aber ist Schluß mit deren "scheindemokratischer Verhaltensweise", dann schafft er das neue Österreich. Denn er, der Jörg Haider und seine Freiheitliche Partei (FPÖ), so hat er es im Frühjahr auf dem Parteitag formuliert, sind schließlich "angetreten, um dieses Land aus dem Zugriff autoritärer Strukturen zu befreien".

Es gibt Leute in Österreich, denen es bei dieser aggressiven Rhetorik kalt über den Rücken läuft. So national-revolutionär, erinnern sie sich, ist in der Geschichte schon ein anderer dahergekommen, um mit dem "System" aufzuräumen. Haider mag sich von Hitler und vom Nationalsozialismus distanzieren, sein Führungsanspruch und die politische Ressentimentkultur, die er vertritt, erwecken bei vielen Unbehagen und Widerwillen. Bei manchen auch Angst. Ob die zuviel in der historischen Erinnerung leben? In Jörg Haiders Umfeld nennt man diejenigen, die gegen ihn geschichtliche Analogien bemühen, die "Ewiggestrigen". Diesen Begriff so zu wenden, darauf muß man erst kommen.

Auf der Suche nach den Ursachen für das andauernde "Faszinosum" Haider trifft man in der Wiener Kulisse auf allerlei Urteile und Vermutungen. Die Assoziationen Haiders reichen vom "Rattenfänger" und "Nationalpopulisten" über den "Opportunisten" bis zur pauschalen Warnung – "der Mann ist gefährlich". Die ihn näher kennen, warnen davor, Haider schlicht als postmoderne Nazivariante mißzuverstehen: "Das wäre zu einfach." Haider ist komplizierter.