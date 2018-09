Wer die nationale und internationale Drogenpolitik verstehen will, wer eine kritische und fesselnd geschriebene aktuelle Bilanz dieser Politik sucht und wer einen realistischen Ausblick einer künftigen Drogenpolitik wünscht, der sollte unbedingt das neue Buch von Günter Amendt lesen.

Der Autor, der seit langem die nationale und internationale Drogenszene aus teilnehmender Beobachtung kennt, gibt einen umfassenden Überblick der gegenwärtigen Drogenpolitik und verknüpft diesen mit einer humanen drogenpolitischen Perspektive. Schon mit dem ersten Satz wischt er einen der wichtigsten Grundsätze staatlicher Drogenpolitik vom Tisch: „Das Drogenproblem ist nicht lösbar.“ Er stellt klar: „Alle Überlegungen, alle Schlußfolgerungen dieses Buches zielen allein auf die Entschärfung des Problems. Mehr ist nicht drin.“ Auf diesem Fundament gründet er seine Ausführungen, ohne darauf zu verzichten, dem Leser durch viele anschauliche Beispiele die Beweise für seine Erkenntnisse zu liefern.

Die These, daß die von den USA betriebene Politik vom „Krieg gegen Drogen“ keine bloße Metapher mehr darstellt, sondern in eine mörderische Realität umgeschlagen ist, wird überzeugend belegt. Dabei begnügt Amendt sich nicht nur mit einer Darstellung und politischen Analyse der Panama-Invasion der Amerikaner vom Dezember 1989, sondern er schildert in einem weiteren Kapitel ausführlich den Einsatz regulärer amerikanischer Truppen in Nordkalifornien gegen illegale Marihuanapflanzungen. Mit dieser spannenden und informativen Darstellung mahnt Amendt insbesondere die europäische Drogenpolitik eindringlich, sich endlich aus dem Schlepptau der amerikanischen Drogenpolitik zu befreien: „Immer mehr Staaten beschränken sich darauf, blind und gehorsam der von den USA vorgegebenen Repressionslinie zu folgen, immer weniger wird auf staatlicher und zwischenstaatlicher Ebene an Alternativen auch nur gedacht.“

Amendt fordert eine Neuorientierung und Kurskorrektur dieser Drogenkriegstrategie. Er sieht die internationale Drogenpolitik am Scheideweg: „Entweder man entscheidet sich für die Fortführung der Repressionspolitik einschließlich aller Risiken einer militärischen Ausweitung, oder man entscheidet sich für eine Liberalisierung einschließlich der Freigabe des Handels und der damit verbundenen Risiken.“ Dabei weiß Amendt: „Die Entschärfung des Drogenproblems ist nur innerhalb der vom marktwirtschaftlichen System gesetzten Grenzen und unter Ausnützung marktwirtschaftlicher Mechanismen denkbar.“

Der Autor zieht hieraus aber nicht die Konsequenz, die Drogen dem freien Spiel der Kräfte des Marktes zu überlassen. Zwar setzt er sich für eine Freigabe weicher und harter Drogen ein, will diese aber staatlichen Kontrollen, Eingriffen und Planungen aussetzen. Dabei weist er darauf hin, daß auch er über kein schlüssiges Freigabeszenario, das vom Anbau bis zum Konsum alle Risiken abwägt und zu minimieren versucht, verfügt. Seine Freigabevorstellung lautet: ein staatliches Monopol für Betäubungsmittel. Die näheren Ausführungen hierzu erscheinen realistisch und plausibel. Er setzt sich für eine noch zu schaffende nationale Institution ein, zu deren Aufgabe die Überwachung der Einfuhren von Rohstoffen sowie die Vergabe von Lizenzen zur pharmazeutischen Herstellung der Endprodukte gehört. „Auch für die Qualitätskontrolle des Endproduktes, für die defensive Vermarktung und die Verbreitung von Informationen über Zusammensetzung, Dosierung, Schädlichkeit, Abhängigkeitspotential und Nebenwirkungen wäre die zu schaffende Institution zuständig. Als Abgabeort böten sich Apotheken an.“

Dieser Schlußteil des Buches ist wegen seiner Informationsdichte und seiner Argumentationsstärke besonders zu rühmen. Politiker sollten ihn lesen, wenn sie drogenpolitisch kompetent mitreden wollen.

Wolfgang Neskovic