Von Roland Knauer

Unbeholfen tapsen die Kaiserpinguine durch ihr Haus im Zoo. Auch in Fernsehfilmen aus ihrer Heimat Antarktis gibt der schwankende Gang der bis zu 1,20 Meter großen Vögel ihr elegantes Äußeres der Lächerlichkeit preis. Klar, ihr Lebenselement ist das Wasser. Flink schießen die Tiere darinnen den Fischen und anderer Beute hinterher. Für weite Fußmärsche indes hat die Natur die Frackträger nicht ausgestattet, lautet die Erklärung manches Biologen für ihre Unbeholfenheit.

Das Gegenteil sei richtig, behaupten indes französische und amerikanische Physiologen vom Institut für Ökologie und Physiologie des Centre National de la Recherche Scientifique in Straßburg und der Universität von Kalifornien in San Diego (Nature, Bd. 360, S. 336). Die Forscher haben den bis zu einem Zentner schweren Vögeln Sender mit einem Gewicht zwischen einem halben und einem Pfund an die Federn geklebt. 850 Kilometer höher empfangen zwei Satelliten die Funksignale und übermitteln sie an eine Bodenstation. Bis auf einen Kilometer genau lokalisieren die Wissenschaftler mit diesem sogenannten Argos-System ihre Pinguine. Und sind immer wieder baß erstaunt, wenn sie die Daten auswerten.

Vier Monate lang sitzt der Pinguin-Vater bei Temperaturen um minus dreißig Grad Celsius auf einem einzigen Ei. Er schützt es mit seiner Körperwärme vor den bitterkalten Winterstürmen auf dem Eis der Antarktis. Erst kurz bevor die Küken schlüpfen, löst ihn seine Gattin ab. Der Hunger nagt nun wohl ziemlich im Bauch des Vaters, schließlich hat er 120 Tage lang keinen Bissen zu sich genommen. Unglücklicherweise aber ist das Meer, in dem er des Sommers nach Beute taucht, inzwischen zugefroren. Fliegen kann der Kaiserpinguin mit seinen Stummelflügeln nicht, also bleibt ihm keine andere Wahl, als sich auf Wanderschaft zu begeben.

Mindestens 200 Kilometer Packeis trennen die abgemagerten Männchen in der Kolonie nahe der französischen Forschungsstation Dumont d’Urville auf Adelaide Island vom offenen Meer. Offensichtlich aber wissen die Tiere genau, daß 130 Kilometer nördlich der Kolonie und 110 Kilometer östlich von ihr zwei große Flächen offenen Wassers existieren. Polynia heißen solche Löcher im Packeis, die sich jeden Winter neu bilden. Im Zickzack watscheln und rutschen die Großpinguine auf diese Flächen zu – Reisegeschwindigkeit: 0,5 km/h.

In den ersten Tagen steuern sie festgelegte Haltepunkte an. Dort scheinen die Männchen aber keineswegs bloß zu rasten. Im Gegenteil, bisweilen beschleunigen sie dort bis auf vier bis zehn Stundenkilometer – typische Schwimmgeschwindigkeiten. Leider geben die im Orbit aufgefangenen Funksignale das genaue Verhalten der Pinguine nicht preis. Die Forscher können nur Vermutungen über das geheimnisvolle Tim der Vögel anstellen: Vielleicht tauchen die Tiere in schmalen Streifen offenen Wassers, die von den Gezeiten im Umkreis festgefrorener Eisberge in das Packeis gesprengt werden.

Jedenfalls scheinen sie sich den Magen erst einmal vollzuschlagen, bevor sie den größeren Teil ihrer Wanderung in Angriff nehmen. Bis zu 300 Kilometer weit watscheln die Pinguine nun, dreizehn bis sechzehn Tage lang und im Zickzack, bis zu einer der beiden Polynias. Wenn sie sich dort sattgefressen haben, kehren sie zu ihrer kleinen Familie auf dem ewigen Eis der Antarktis zurück.