Der Name des Herrn ist immer noch gebenedeit. Keiner wurde im Jahre 1992 so oft genannt wie ER. Selbst Hildegard Hamm-Brücher, die einstige, immer noch nimmermüde Vorkämpferin für Strukturveränderungen in der Bildungs- und Hochschulpolitik, schaffte das in ihren besten Zeiten nicht (siehe auch Seite 34).

Nein, niemand war gefragt, auch Dieter Simon nicht, der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, der sich traute, die deutsche Universität „im Kern“ für verrottet zu erklären. Hat jemand einen Aufschrei gehört? Die, die es anging, hörten gar nicht hin. Wenn Ordinarien ihr hochschulpolitisches Credo ablegen, gibt es nur einen Namen, der für sie zählt: Wilhelm von Humboldt.

Der Reformer des preußischen Königs, der 1810 mit der Gründung der Berliner Universität die damalige Hochschulreform durchsetzte, ist für sie zu einem Vorbild geworden, mit dessen Hilfe sie jede Reformabsicht im Keim ersticken. Das Humboldt-Wort von der „Einheit von Forschung und Lehre“ dient ihnen dabei als Waffe. Dem Zuschauer indessen erscheint das mehr und mehr ein Vorwand, mit dem die Professoren ihre Unfähigkeit zum Handeln nur noch mühsam verdecken. Sie glauben immer noch an die Fiktion, daß eine Hochschule mit dreißig Prozent eines Jahrgangs genauso strukturiert sein könnte wie zu Humboldts Zeiten oder wie in den fünfziger und sechziger Jahren, als nur vier bis fünf Prozent eines Jahrgangs studieren konnten. In die Enge getrieben von der Millionenzahl, die auf eine vernünftige Ausbildung hoffen, glauben sie geistvoll zu sein, wenn sie kontern: „Je forscher die Lehre, desto leerer die Forschung.“

Wir könnten ihnen noch Besseres offerieren, um ihr Nichthandeln zu entschuldigen. Anbei unser Geschenk zum neuen Jahr – aus Wilhelm von Humboldts Denkschrift „Über die innere und äußere Organisation der Höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin“: „Wird aber endlich in höheren wissenschaftlichen Anstalten das Prinzip herrschend: Wissenschaft als solche zu untersuchen, so braucht nicht mehr für irgend etwas anderes einzeln gesorgt zu werden.“

Wäre dieses Zitat nicht eine passende Handreichung beim Sturm auf den Bildungsgipfel, um alle Reformbestrebungen abzuwehren?

Letzte Frage: Hat sich jemals einer der Verhinderer gefragt, was der Reformer Wilhelm von Humboldt heute getan hätte? Nina Grunenberg