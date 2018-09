Nachdem Niedersachsen bereits im vergangenen Jahr eine Hoteleinteilung nach dem Sterne-System eingeführt hat, will nun auch Bayern nach den Sternen greifen. Eine bundesweite einheitliche Hotelbewertung ist allerdings noch nicht in Sicht.

Was in anderen Ländern längst zum touristischen Alltag gehört, beginnt nun auch in Deutschland: die Hotelklassifizierung nach Sternen. Noch jedoch herrscht Sterne-Krieg zwischen den Verbänden. Die einen meinen, es sei völlig überflüssig, die anderen halten eine Hotelklassifizierung für ein wichtiges Mittel, ein Haus besser zu vermarkten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hält sich raus: Er überläßt es den jeweiligen Landesverbänden, ihre Mitgliedsbetriebe mit Sternen zu schmücken.

Abwartend verhalten sich vor allem die neuen Bundesländer; sie wollen erst mal sehen, wie Niedersachsen und Bayern mit der Einteilung zurechtkommen werden. Begonnen hatte alles im Harz. Von dort wurde der niedersächsische Dehoga gedrängt, zur besseren Orientierung für die Gäste die Hotels nach Sternen zu klassifizieren. Von etwa 3000 Beherbergungsbetrieben zwischen Nordsee, Harz und Lüneburger Heide haben knapp 500 nun ein Schild an der Tür, das die Rangordnung zeigt. Die beginnt bei Tourist (*) und reicht von Standard (**) über Komfort (***) bis zu First Class (****) und Luxus (*****). Ein Fragebogen regelt die Kriterien, nach denen die Sterne verliehen werden. Orientiert hat sich dabei der Vorreiter Niedersachsen an Ländern wie der Schweiz und Österreich.

Für einen Stern reicht ein Zimmer mit Waschbecken, PVC-Boden und abgenutzten Möbeln, nicht einmal das Mobiliar muß zueinanderpassen; Bettbezüge und Handtücher werden nur einmal pro Woche gewechselt. Bei einem Drei-Sterne-Haus sollte die Zimmereinrichtung in Form und Farbe überwiegend harmonieren, die Rezeption muß täglich mindestens zwölf Stunden besetzt sein, ein Aufzug ist erforderlich, und wenigstens drei Viertel der Zimmer müssen über Dusche und WC (mit Schaumbad, Duschgel und Hygienebeutel) verfügen. Um der Luxusklasse zugeordnet zu werden, sind ein separater Lieferanteneingang, Safe und Konferenztechnik sogar mit Möglichkeit zur Simultanübersetzung gefragt sowie Designermöbel im Zimmer, im Bad soll eine Waage stehen. Nachtclub, Bierbar und Bankettsaal gehören ebenfalls zu den erforderlichen Einrichtungen. Ein oder zwei der Punkte aus dem umfassenden Katalog können aber auch mal fehlen.

Mitmachen allerdings muß kein Hotel im Kampf um die Sterne. Freiwilligkeit ist auch das Prinzip, nach dem beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband vorgegangen wird. Der Wunsch nach Sternen kam vor allem von Hoteliers aus Oberbayern und dem Allgäu, gut neunzig Prozent der bayerischen Betriebe, so schätzt man beim Landesverband, möchten die Klassifizierung. 150 Häuser machen nun einen Probelauf mit und müssen Auskunft geben über Zimmerservice, Fahrstühle und Safe, über Papierkörbe, Schreibtische und Leselampen, selbst nach Duschhaube, Waschlappen und einer Reserverolle Toilettenpapier wird geforscht. Vergeben werden die Sterne nach rein objektiven Maßstäben: Ein Luxushotel muß eine 24 Stunden besetzte Rezeption haben, ausreichend Parkplätze, Schuhputzzeug und Farbfernseher im Zimmer, während beim Ein-Stern-Touristhaus ein Etagenbad reicht. Subjektive Kriterien wie Atmosphäre, persönlicher Service können durch die Sterne nicht gekürt werden.

Dies ist auch der Kritikpunkt der Verbände, die gegen eine Klassifizierung sind wie etwa Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Die Gäste brauchten keine neue Einteilung, sie gingen ohnehin nach Mund-zu-Mund-Propaganda in die Hotels. Außerdem sei der Preis, so Jürgen Harding vom Dehoga Schleswig-Holstein, für die Urlauber das wichtigste Kriterium bei der Wahl eines Hotels.

Übereinstimmung herrscht in der heißdiskutierten Sterne-Frage immerhin zwischen allen Landesverbänden, daß eine Klassifizierung für die einzelnen Bundesländer einheitlich ausfallen müsse, auch im Hinblick auf eine vielleicht eines Tages anstehende europaweite Sterne-Regelung. put