ZDF, Sonntag, 24. Januar, 23.45 Uhr: „Ein Zauberer an meiner Seite“

Irgendwo, vielleicht auf unserer Erdkugel, vielleicht in unseren Köpfen, so will es das Märchen, gibt es eine Stadt, in der man alle anderen Städte dieser Welt findet. New York vielleicht? Henry Jaglom, Filmemacher jüdischer Abstammung, scheint die Hudson-Metropole für diese Illusionsstadt zu halten, denn er zaubert aus ihr eine Handlung, in der Raum und Zeit aufgehoben sind, Vergangenheit und Gegenwart sich oft nicht unterscheiden. Realität als Illusion: eine Thematik, die ihn bis heute nicht losgelassen hat und die er besonders ausgeprägt in seinem ersten Spielfilm „Ein Zauberer an meiner Seite“, 1971, vorführt.

Susan (Tuesday Weld), seine junge Protagonistin, geht – es ist die Zeit der Blumenkinder Anfang der siebziger Jahre – traumwandlerisch durchs Leben. Ihr verklärter Blick weist in eine andere Welt. Und wir, die Zuschauer, haben Teil an diesem Blick und sehen ihn auch, den Zauberer mit der silbernen Kugel, die vor ihm auf- und niederschwebt. Orson Welles ist dieser Zauberer, der immer wieder auftaucht, als Märchenerzähler oder Schachspieler, als einer, der die Schwerkraft aufzuheben versteht und weiß, wie man eine Brücke baut zwischen Himmel und Erde. Doch auch er hat seinen Traum: Mit einem Augenblinzeln möchte er verschwinden lassen, was um ihn ist, etwa das Lama im Zoo. Doch es rührt sich nicht vom Fleck. Auch ein Zauberer ist nicht perfekt. So ironisiert Jaglom sein Spiel mit der Illusion.

Ein Spieler bleibt Henry Jaglom dennoch, besonders mit Worten. In allen seinen Filmen – es folgen noch im Rahmen dieser kleinen Werkschau „Für immer und ewig“ (1985); „Weiß sie, wie man Kuchen backt“ (1983); „Ein Tag für die Liebe“ (1987) – wird viel geredet, meistens über Beziehungen und Sexualität.

Auch Susan redet sich um Kopf und Kragen, über Tiefsinniges und so Sinnloses wie eine Telephonnummer. Aber sie redet nicht mit den Menschen, sondern an ihnen vorbei. Dialoge sind rar in diesem Film, und wenn sie doch einmal stattfinden, entfernen sich die Sprechenden eher voneinander, als daß sie sich näher kämen.

Jaglom ist kein Pessimist. Das machen besonders seine neueren Filme deutlich, in denen er zumeist Charaktere zeigt, die sich trotz aller Widrigkeiten des Lebens nicht unterkriegen lassen. Sie sind geprägt von jenem typisch amerikanischen Optimismus, der noch aus der Niederlage einen Sieg macht.

Und auch Susan in ihrer kindlichen Versponnenheit, die nicht nur für ihre Partner, auch für den Zuschauer zuweilen anstrengend ist, hat ein Rezept zum Glücklichsein: „Ich nehme alles, so wie es ist und solange es dauert. Weißt du eigentlich, wie es ist, alles zu akzeptieren und nichts zu erwarten?“ Das mag Zauberer Welles ihr eingeflüstert haben: „Eine Hand ist niemals leer“, so Welles mit einem milden Lächeln. Da öffnet Susan ihre Hand und entdeckt einen kleinen Vogel, der gleich in die Lüfte entschwindet. Und mit ihm unsere Illusionen, die uns – Gott sei Dank – immer wieder einholen.

P.S.: Neben Orson Welles gibt es ein zweites Wiedersehen. Jack Nicholson, als Susans Liebhaber, grinst, wie er auch heute noch grinst: spöttisch und ein bißchen diabolisch. Anne Frederiksen