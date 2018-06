Ein einziger Kameramann schleppte sein Gerät durch den Saal der Bundespressekonferenz am Tulpenfeld. Ein bißchen vereinsamt saßen zwei Dutzend Journalistinnen und Journalisten herum, ganz so, als solle die These illustriert werden, die vorne am Mikrophon erläutert wurde: daß nämlich Armut „trotz wachsender Wohnungsnot und anderer sozialer Probleme nach wie vor kaum ein Thema für Gesellschaft und Politik ist“.